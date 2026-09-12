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لبنان

إشكالات ورصاص كثيف في الشمال.. إصابات وأضرار مادية

Lebanon 24
12-09-2026 | 11:20
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إشكالات ورصاص كثيف في الشمال.. إصابات وأضرار مادية
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شهدت مناطق عدة في شمال لبنان حوادث إطلاق نار متفرقة، أسفرت عن إصابات وأضرار مادية، فيما سُجّل إطلاق نار كثيف خلال تشييع الشاب بشار الأيوبي في بلدة برسا – الكورة.
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وفي البداوي، وقع إشكال تطوّر إلى عراك وتضارب، قبل أن يتصاعد إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخص يُدعى "ع.ش" عن طريق الخطأ. ووصفت إصابته بالطفيفة، ونُقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرّ المتسببون بالإشكال ومطلق النار إلى جهة مجهولة، وتتابع الجهات المعنية ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين.

وفي طرابلس، وقع إشكال فردي بين المدعوين "ف.ج" و"و.ت" بالقرب من محطة الباف، أقدم خلاله الأول على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه الثاني، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في قدميه. ونُقل الجريح إلى مستشفى المنلا لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف أسباب الإشكال وملابساته.

وفي سياق منفصل، شهدت بلدة برسا – الكورة إطلاق نار كثيفاً في الهواء خلال تشييع الشاب بشار الأيوبي، وسط أجواء من الغضب والحزن.

وامتدت تداعيات الرصاص الطائش إلى منطقة القلمون، حيث تضرر عدد من السيارات، فيما أفادت مصادر بأن إطلاق النار تسبب أيضاً بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة برسا.
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