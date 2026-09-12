إشكالات ورصاص كثيف في الشمال.. إصابات وأضرار مادية

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وفي البداوي، وقع إشكال تطوّر إلى عراك وتضارب، قبل أن يتصاعد إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخص يُدعى "ع.ش" عن طريق الخطأ. ووصفت إصابته بالطفيفة، ونُقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرّ المتسببون بالإشكال ومطلق النار إلى جهة مجهولة، وتتابع الجهات المعنية ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين.وفي ، وقع إشكال فردي بين المدعوين "ف.ج" و"و.ت" بالقرب من محطة الباف، أقدم خلاله الأول على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه الثاني، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في قدميه. ونُقل الجريح إلى لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف أسباب الإشكال وملابساته.وفي سياق منفصل، شهدت بلدة برسا – الكورة إطلاق نار كثيفاً في الهواء خلال تشييع الشاب بشار الأيوبي، وسط أجواء من الغضب والحزن.وامتدت تداعيات الرصاص الطائش إلى منطقة ، حيث تضرر عدد من السيارات، فيما أفادت مصادر بأن إطلاق النار تسبب أيضاً بانقطاع الكهربائي في منطقة برسا.