صراع الثواني في "رالي لبنان".. روجيه فغالي يحكم قبضته على الصدارة

تصدر روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على تويوتا "جي آر ياريس" اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي الـ48 الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة حتى الأحد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وإحتل باسل ابو حمدان وفراس الياس على "سكودا فابيا أر أس" المركز الثاني بفارق نحو 37 ثانية، أمام أليكس فغالي ومارك حداد على "سكودا فابيا أرأس" في المركز الثالث لفارق بفارق دقيقة و10 ثوان
عن الأول. وواكب اليوم الثاني من الرالي جمهور غفير في ظل طقس صيفي حار.
الترتيب غير الرسمي
وفي ما يلي الترتيب غير الرسمي مع انتهاء منافسات اليوم الثاني:
1- روجيه فغالي (لبنان وحامل لقب رالي لبنان 18 مرة وهو رقم قياسي) وجوزف مطر(لبنان) على تويوتا جي ار ياريس 54.05 دقيقة.
2- باسل ابو حمدان (لبناني ويحمل رخصة قيادة سعودية) وفراس الياس(لبنان) على سكودا فابيا أر أس 54.41
3- أليكس فغالي (لبنان) ومارك حداد (لبناني ويحمل رخصة قيادة فرنسية) على سكودا فابيا اراس 55.15
4- جوزف هندي (لبنان) وفيكين كنلدجيان (لبنان) على سيتروين سي 3 55.44
5- كارل رزق (لبنان) وكريم ابو الياس (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10
56.02
6- الياس الدهني (لبنان) وتييري روحانا
(لبنان) على سكودا فابيا ار اسً56.03
7- طارق يونس (لبنان) وسليم جليلاتي (لبنان) على سكودا فابيا 58.14
8- رودريك الراعي
(لبنان) وغاري كونداكجيان (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 59.50
9- - ريا داغر (لبنان) ونديم ابو الياس (لبنان) على رينو كليو
59.58
10- جاد الأعور (لبنان) وموسى جيهيريان (الأردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.00.04 ساعة
11- احمد خالد (لبنان) وعمر مذكور (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.00.37
12- شادي الفقيه (لبنان) وسامر صفير (لبنان) على لانسيا 1.01.04
13- روبير أعرج (لبنان) وجوزف كميد (لبنان) على بيجو 208 1.01.15
14- هنري قاعي (لبنان) وجورج ناضر (لبنان) على سيتروين دي اس 3 1.01.43
15- أليكس صحناوي (لبنان) ومارفن مزهر (لبنان) على رينو كليو 1.02.33
16- شاكر جويهان (الأردن) وجمعة مصطفى (الأردن) على ميتسوبيشي لانسر 1.04.46
17- سيرج تشوبوريان (لبنان) وفادي جعجع
(لبنان) على رينو كليو ار اس
1.13.11
18- جايسون وهبه (لبنان) واندريه مهنا (لبنان) على رينو كليو ار أس 1.13.39
19- سامي فليفل (الأردن) وابراهيم علي (الأردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.18.52
20- إدوين خنيصر (لبنان) وكريستوفر بشارة (لبنان) على سيتروين دي اس
1.22.12
21- زكريا العمري (سلطنة عمان) ومحمد المزروعي (سلطنة عمان) على سوبارو ايمبريزا ان 14 1.22.52