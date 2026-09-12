صراع الثواني في "رالي لبنان".. روجيه فغالي يحكم قبضته على الصدارة

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وإحتل باسل ابو حمدان وفراس الياس على "سكودا فابيا أر أس" المركز الثاني بفارق نحو 37 ثانية، أمام أليكس فغالي ومارك حداد على "سكودا فابيا أرأس" في المركز الثالث لفارق بفارق دقيقة و10 عن الأول. وواكب اليوم الثاني من الرالي جمهور غفير في ظل طقس صيفي حار.وفي ما يلي الترتيب غير الرسمي مع انتهاء منافسات اليوم الثاني:1- روجيه فغالي (لبنان وحامل لقب رالي لبنان 18 مرة وهو رقم قياسي) وجوزف مطر(لبنان) على تويوتا جي ار ياريس 54.05 دقيقة.2- باسل ابو حمدان (لبناني ويحمل رخصة قيادة سعودية) وفراس الياس(لبنان) على سكودا فابيا أر أس 54.413- أليكس فغالي (لبنان) ومارك حداد (لبناني ويحمل رخصة قيادة فرنسية) على سكودا فابيا اراس 55.154- جوزف هندي (لبنان) وفيكين كنلدجيان (لبنان) على سيتروين سي 3 55.445- كارل رزق (لبنان) وكريم ابو الياس (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 1056.026- الياس الدهني (لبنان) وتييري (لبنان) على سكودا فابيا ار اسً56.037- طارق يونس (لبنان) وسليم جليلاتي (لبنان) على سكودا فابيا 58.14