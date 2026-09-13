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لبنان

عصابة خطيرة... تستهدف المحلات والمتاجر في بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
13-09-2026 | 07:03
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عصابة خطيرة... تستهدف المحلات والمتاجر في بيروت وجبل لبنان
عصابة خطيرة... تستهدف المحلات والمتاجر في بيروت وجبل لبنان photos 0
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الخارجين عن القانون وتوقيفهم على كامل الأراضي اللبنانية، وبعد أن تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المحالّ والمتاجر من قبل ملثّمين مجهولي الهوية، وفي العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة التي تنفّذ العمليات المذكورة وتوقيفهم، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق قيامهم بتنفيذ إحدى هذه العمليات في محلّة الحازمية.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الميدانية الحثيثة التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هوية أفراد عصابة السرقة، ومن بينهم المدعو:

– م. ش. (مواليد العام 1996، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة.

وبتاريخ 22-8-2026، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلّة اللبوة، حيث تمكّنت من توقيفه على متن سيّارة نوع داسيا مثبّت عليها لوحة واحدة تمّ ضبطها وحجزها عدليًّا. وبتفتيشه والسيّارة ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط و13 طلقة صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه برفقة آخرين على تنفيذ العديد من عمليات سرقة خزنات حديدية من داخل المحالّ والمتاجر بواسطة الكسر والخلع، مستخدمين لهذه الغاية عدّة سيّارات (غولف لون أسود، هوندا لون رمادي، فان لون أبيض) وذلك في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: الحازمية، الدكوانة، طريق المطار، الأوزاعي، الروشة، الحدث، الشياح، وكورنيش المزرعة. وأضاف أنّ أحد شركائه أقدم على تنفيذ عدّة عمليات سرقة على متن سيّارة الهوندا المذكورة في مناطق صيدا ومحيطها، وأنّ المسدّس الحربي الذي ضبط بحوزته اشتراه من أحد الأشخاص في محلّة عرسال.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأوقف وأودع مع المضبوط المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.

والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.
 
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