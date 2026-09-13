تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاشم للحكومة: للأخذ في الاعتبار احتياجات المناطق الحدودية

Lebanon 24
13-09-2026 | 07:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هاشم للحكومة: للأخذ في الاعتبار احتياجات المناطق الحدودية
هاشم للحكومة: للأخذ في الاعتبار احتياجات المناطق الحدودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "استمرار الوضع على ما هو عليه من اعتداءات يومية وتوسعة في رقعة الاحتلال وما يتركه ذلك من آثار وتداعيات، يستدعي التخلي عن الخضوع والانصياع الى الاملاءات والتوجهات التي تخدم مصلحة العدو وتقديم الخدمات الانتخابية له وكأن المطلوب ان نتجهز لمرحلة خطيرة يحاول العدو الاسرائيلي الاعداد لها".
Advertisement



ودعا إلى "التنبه الى نوايا العدو ومشاريعه العدوانية التي تظهرت ملامحها من خلال طرح فكرة الخط الرمادي وعودته لبث روح الفتنة، وهذا يستدعي التوقف عنده وهنا مسؤولية الحكومة للالتفات إلى ابناء القرى والبلدات الجنوبية ودعم صمودهم وتقديم الخدمات الانمائية والاجتماعية وسد اي ثغرة".



وطالب الحكومة "وهي في مرحلة دراسة الموازنة، بالأخذ بالاعتبار احتياجات المناطق الحدودية ووضع موازنة خاصة لتأمين متطلبات المنطقة كي لا يبقى مجال لنفوذ افكار العدو من اي زاوية".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: مستعدون لتسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "تفاهمات" قمة ألاسكا
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء اليمني: حماية الأمن الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين أولوية قصوى للحكومة
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم طالب الحكومة بألا تستمر بسياسة "ادارة الظهر" لمتطلبات ابناء الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الحكومة تعمل على تأمين احتياجات النازحين من القوزح وسائر القرى الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب قاسم هاشم

الانتخابية

قاسم هاشم

الاحتلال

الرمادي

دوان

قاسم

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-13
Lebanon24
11:28 | 2026-09-13
Lebanon24
11:20 | 2026-09-13
Lebanon24
11:09 | 2026-09-13
Lebanon24
11:04 | 2026-09-13
Lebanon24
11:00 | 2026-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24