هاشم للحكومة: للأخذ في الاعتبار احتياجات المناطق الحدودية

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" ان "استمرار الوضع على ما هو عليه من اعتداءات يومية وتوسعة في رقعة وما يتركه ذلك من آثار وتداعيات، يستدعي التخلي عن الخضوع والانصياع الى الاملاءات والتوجهات التي تخدم مصلحة العدو وتقديم الخدمات له وكأن المطلوب ان نتجهز لمرحلة خطيرة يحاول العدو الاسرائيلي الاعداد لها".ودعا إلى "التنبه الى نوايا العدو ومشاريعه العدوانية التي تظهرت ملامحها من خلال طرح فكرة الخط وعودته لبث روح الفتنة، وهذا يستدعي التوقف عنده وهنا مسؤولية الحكومة للالتفات إلى ابناء القرى والبلدات الجنوبية ودعم صمودهم وتقديم الخدمات الانمائية والاجتماعية وسد اي ثغرة".وطالب الحكومة "وهي في مرحلة دراسة الموازنة، بالأخذ بالاعتبار احتياجات المناطق الحدودية ووضع موازنة خاصة لتأمين متطلبات المنطقة كي لا يبقى مجال لنفوذ افكار العدو من اي زاوية".