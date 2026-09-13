وزارة المالية أطلقت منصتها الإعلامية الرقمية

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أطلقت منصتها الإعلامية الرقمية الجديدة "صوت المالية"، في إطار مشروع التحوّل الرقمي الذي بدأته الوزارة، وحرصاً على تطوير أدوات التواصل مع المواطنين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي، وإتاحة المعلومة الرسمية بصورة مباشرة وواضحة وسريعة.وبحسب بيان، تشكّل "صوت المالية" منصة إعلامية ورقمية متكاملة، تهدف إلى أن تكون المصدر الرسمي للمعلومات والأخبار المتعلقة بوزارة المالية ومرافقها وإداراتها التابعة، والمرجع أمام الإعلاميين والمهتمين للحصول على المعلومة من مصدرها، بما يعزز الشفافية ويقرّب المسافة بين الوزارة والمواطن.وتتولى المنصة نشر وبث وزارة المالية والمديرية العامة للمالية، والمديرية العامة للشؤون العقارية، والمديرية العامة للجمارك، واليانصيب الوطني، ومعهد باسل المالي والاقتصادي، وإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، إلى جانب أخبارها ونشاطاتها ومختلف المستجدات المتعلقة بعملها.كما تتيح "صوت المالية" نشر المعلومات والأخبار والنشاطات، والصور الفوتوغرافية والفيديوهات، والتعاميم والقرارات ومشاريع المراسيم، وسواها من الوثائق والمواد ذات الصلة، بما يتيح للإعلاميين والمهتمين والمواطنين متابعة أعمال الوزارة ومرافقها وإداراتها التابعة والحصول على المعلومة الرسمية من مصدرها.وتواكب المنصة مسار التحوّل الرقمي في وزارة المالية من خلال تقديم محتوى مبسّط وواضح يعرّف بالخدمات والإجراءات، ويشرحها للمواطنين، ويساعدهم على الوصول إليها والاستفادة منها بسهولة، من دون الحاجة إلى التنقّل أو هدر الوقت.وتشتمل "صوت المالية" باقة متكاملة من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تشمل الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ، البودكاست، فايسبوك، منصة "إكس"، إنستغرام، تيك توك، ، قناة ، وLinkedIn، بما يتيح وصول المعلومة الرسمية إلى أوسع شريحة من المواطنين والإعلاميين والمهتمين.وتتولى الشخصية الرقمية لـ"صوت المالية" تقديم المحتوى والتفاعل مع الجمهور، في خطوة جديدة تعتمد لغة عصرية ومبسّطة في التواصل، وتواكب التحوّل الرقمي في الوزارة، وتقرّب المسافة بينها وبين المواطنين.ويأتي إطلاق "صوت المالية" في سياق وزارة المالية بتحديث أساليب التواصل وتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومة الرسمية من مصدرها، تحت شعار:"صوت المالية – الخبر من مصدره"، ولتكون "صوت المالية" مساحة موثوقة للمعلومة الرسمية، ومنصة إعلامية قريبة من المواطن والإعلامي والمهتم، تواكبهم بكل جديد في وزارة المالية ومرافقها وإداراتها التابعة لها.