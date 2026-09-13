تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: لضبط عملية الإيجارات

Lebanon 24
13-09-2026 | 09:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: لضبط عملية الإيجارات
إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: لضبط عملية الإيجارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، في بيان، انه يتابع أوضاع أبناء المنطقة الذين اضطروا إلى النزوح عن بلداتهم، ولا سيما العائلات التي فقدت منازلها وأرزاقها ومصادر دخلها، وأصبحت تواجه أعباءً معيشية وإيجارات مرتفعة في أماكن النزوح.
Advertisement


وتوجّه الاتحاد إلى أصحاب المولدات والاشتراكات الكهربائية والبلديات المستضيفة، راجيًا منهم "مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها النازحون، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، خصوصًا في ما يتعلق بتسعيرة الاشتراكات الكهربائية، والالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة".


وناشد البلديات المستضيفة وأصحاب العقارات والمؤجّرين "العمل على ضبط عملية الإيجارات ومنع استغلال حاجة الناس وظروفهم الاستثنائية، بما يضمن أسعارًا عادلة تتناسب مع قدرتهم على تحمّل الأعباء".

واعتبر الاتحاد أن "الوقوف إلى جانب أهلنا النازحين ليس منّةً من أحد، بل هو واجب أخلاقي وإنساني ووطني، ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن هذه المرحلة تتطلب المزيد من التكاتف والتراحم والتعاون، وعدم تحميل المتضررين أعباءً إضافية فوق ما أصابهم من خسائر".
مواضيع ذات صلة
اتحاد بلديات قضاء صور عرض حاجات البلديات وأضرار الحرب: نطالب بدعم عاجل لإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليّتا تفجير نفّذهما الجيش الإسرائيلي في بلدة صربين بقضاء بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": المدفعية الاسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حاريص - قضاء بنت جبيل بـ4 قذائف
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غارتان على بلدة صربين قضاء بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

قضاء بنت جبيل

بنت جبيل

التزام

الاشتر

الترا

ساني

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-13
Lebanon24
11:28 | 2026-09-13
Lebanon24
11:20 | 2026-09-13
Lebanon24
11:09 | 2026-09-13
Lebanon24
11:04 | 2026-09-13
Lebanon24
11:00 | 2026-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24