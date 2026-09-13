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لبنان

بدء رفع النفايات من شوارع صيدا بعد إعادة فتح المعمل

Lebanon 24
13-09-2026 | 09:58
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باشرت شركة NTCC المتعهدة بجمع ونقل النفايات، بالتعاون مع فرق الطوارئ وورش الصيانة التابعة لبلدية صيدا، حملة مكثفة لرفع النفايات المتراكمة من مختلف شوارع وأحياء ومداخل المدينة، والعمل على إعادة الأوضاع تدريجياً إلى طبيعتها.
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وتأتي هذه الخطوة الميدانية بعد إعادة فتح أبواب معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة واستئنافه استقبال شاحنات النفايات، نتيجة المتابعة الحثيثة والضغط المتواصل الذي مارسه رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا، ورؤساء بلديات اتحاد صيدا- الزهراني، بالتنسيق مع الجهات القضائية والوزارية والأمنية المعنية.



وقد وضعت البلدية خطة طوارئ للتعامل مع الكميات الكبيرة من النفايات التي تراكمت خلال فترة توقف المعمل عن استقبال الشاحنات، وسيتم تكثيف عمليات الجمع والنقل من شوارع المدينة كأولوية قصوى. 



وأكدت بلدية صيدا للأهالي والرأي العام أن "إعادة فتح المعمل ورفع النفايات المتراكمة من الشوارع يشكلان إجراءً إسعافياً وضرورياً لحماية الصحة العامة والبيئة"، مشددة على أنها ستواصل متابعة هذا الملف على المستويات كافة، ولن تتوقف عند معالجة تداعيات الأزمة الحالية، بل ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى حل جذري ومستدام لملف النفايات، يضمن استمرارية جمعها ومعالجتها بصورة سليمة ومنتظمة، ويمنع تكرار الأزمات التي شهدتها المدينة وبلدات الاتحاد، ويحفظ صحة المواطنين وسلامة البيئة والمصلحة العامة.
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