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لبنان

اوضاع القطاع الزراعي بين هاني واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل

Lebanon 24
13-09-2026 | 13:49
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اوضاع القطاع الزراعي بين هاني واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل
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 شارك اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في لقاء عُقد مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ضمّ الوفد علي الزين، الدكتور علي شعيتو، المهندس قاسم حمدان، والمهندس والخبير الزراعي سليم مراد.
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وعرض المجتمعون خلال اللقاء الأوضاع العامة للقطاع الزراعي والمزارعين في الجنوب والمناطق المتضررة جراء الحرب والاحتلال، وحجم الخسائر التي لحقت بالأراضي والمزروعات والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية وقطاع النحل، بالإضافة إلى الأضرار في البنى التحتية الزراعية. كما نوقشت أوضاع المزارعين النازحين وسبل إعادتهم للدورة الإنتاجية سواء في مناطق وجودهم الحالية أو عند عودتهم إلى بلداتهم.

وشدد الوفد على ضرورة إطلاق خطة طارئة تهدف إلى دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يضمن تنشيط الاقتصاد الزراعي وتثبيت الأهالي في أرضهم.

وفي ختام اللقاء، أبدى الوزير هاني انفتاح وتجاوب الوزارة مع كافة المطالب المطروحة، مؤكداً أهمية التعاون المستمر مع البلديات والاتحادات البلدية.

بدوره، أكد الوفد أن النهوض بالقطاع الزراعي في الجنوب يتعدى مفهوم التعويض عن الأضرار ليشكل دعامة أساسية للأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد المحلي وإعادة الحياة إلى القرى الجنوبية.
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