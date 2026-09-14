"القوات" غير منخرطة في المواجهة

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لاحظت مصادر متابعة الغياب شبه الكامل ل" " عن الحملات السياسية والإعلامية ضد " " في المرحلة الأخيرة.وقالت المصادر إن عددا من النواب " والمستقلين" يتولون بوضوح مهمة خوض المواجهة السياسية، كما يبدون حماسة كبيرة للدفاع عن مواقف رئيس الجمهورية في وجه "الحزب".في المقابل، لا تزال "القوات" بعيدة عن الانخراط العلني والمباشر في هذه المعركة، رغم مواقفها المعروفة من سلاح"حزب الله" ودوره الداخلي.ورأت المصادر أن هذا الحذر قد يكون مرتبطا بحسابات سياسية وانتخابية، أو برغبة قيادة "القوات" في عدم استنزاف خطابها وترك المواجهة الى الجلسة النيابية غدا.