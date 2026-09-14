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لبنان

"القوات" غير منخرطة في المواجهة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-09-2026 | 02:15
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القوات غير منخرطة في المواجهة
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لاحظت مصادر متابعة الغياب شبه الكامل ل"القوات اللبنانية" عن الحملات السياسية والإعلامية ضد "حزب الله" في المرحلة الأخيرة.
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وقالت المصادر إن عددا من النواب "التغييريين والمستقلين" يتولون بوضوح مهمة خوض المواجهة السياسية، كما يبدون حماسة كبيرة للدفاع عن مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون في وجه "الحزب".
 في المقابل، لا تزال "القوات" بعيدة عن الانخراط العلني والمباشر في هذه المعركة، رغم مواقفها المعروفة من سلاح"حزب الله" ودوره الداخلي.
ورأت المصادر أن هذا الحذر قد يكون مرتبطا بحسابات سياسية وانتخابية، أو برغبة قيادة "القوات" في عدم استنزاف خطابها وترك المواجهة الى الجلسة النيابية غدا.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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