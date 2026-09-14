روّجوا المخدّرات في جبل لبنان.. شعبة المعلومات توقفهم وهذا ما تم ضبطه

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أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي انه وفي إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة ترويج المخدّرات وملاحقة المتورّطين بها، توافرت معلومات لدى حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات في مناطق وبخاصّة منطقة المتن.بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمّ توقيفهم بالجرم المشهود على متن درّاجات آليّة تمّ ضبطها، أثناء قيامهم بترويج المخدّرات على الشكل التالي:– الأوّل في محلّة-الثاني والثالث في محلّة-الرابع في محلّة الجديدةوبتفتيشهم والدرّاجات ضبط بحوزة الأوّل:5 علب مدوّن عليها 100% BABLE بداخلها مادّة بيضاء اللون يرجّح أنّها كوكايين15 علبة مدوّن عليها NET 100% بداخلها مادّة يرجّح أنّها كوكايين11 علبة بداخلها مادّة يرجّح أنّها باز ومسدس حربي مع ممشط ومبلغ ماليوبتفتيش منزلي الثاني والثالث تمّ ضبط:24 كيسًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف زنتها حوالى 416,44 غكيس بداخله مادّة الماريجوانا زنته حوالى25 غ.40 علبة بداخلها مادّة بيضاء بداخلها مادّة الكوكايين.27 كيسًا بداخلها ورقة بيضاء تحتوي على مادّة الباز.علبة بلاستيكية بداخلها مادّة بيضاء تستعمل في تصنيع المخدّرات زنتها حوالى 51,51 غ.1187 حبّة مخدّرة نوع كبتاغون وميزان حسّاس، ودفتر حسابات.كمّية كبيرة من أكياس النايلون والعلب البلاستيكية الفارغة التي تُستخدم في توضيب المخدّرات.كما تمّ العثور بحوزة الرابع على:5 علب بداخلها مادّة الكوكايين.ظرفين بداخلهما مادّة حشيشة الكيف.دفتر ورق لفّ عدد 2.بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، حيث أوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعنيّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختصّ.