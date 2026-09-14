النائب سليمان: لفتح صفحة جديدة عنوانها العدالة والمصالحة وبناء الدولة

شارك النائب محمد سليمان في احتفال أقامته بلدية شهابية الفاعور في الأوسط، لمناسبة افتتاح مبناها البلدي والمدرسة الرسمية، برعاية مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي وحضوره، وحضور النائب ميشال ضاهر وفاعليات سياسية ودينية.بداية، نوه سليمان بدور رئيس البلدية غازي الشريف وجهوده، واشار الى أن "افتتاح المبنى البلدي والمدرسة الرسمية خطوة في تعزيز بناء المؤسسات وترسيخ حضور الدولة وإعطاء أهلنا حقهم في الإنماء والخدمات"، واكد أن "أبناء العشائر كانوا دائماً مؤمنين بالدولة ومؤسساتها، ومن واجب الدولة أن تقوم بواجبها تجاههم وترفع الحرمان عن مناطقهم".وحيّا مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام و"جهودهما في الملفات الإنمائية، ولا سيما مشروع مطار القليعات وتلزيم طريق البقاع"، مشدداً على "أهمية هذه المشاريع في تعزيز الإنماء والتواصل بين المناطق".

وفي ملف قانون العفو العام، قال سليمان:"اننا تحت سقف القانون وننتظر قرار مجلس شورى الدولة لنبني عليه موقفنا. نحن أصحاب حق وعدل ولا نرضى أن نبقى مظلومين"، لافتا الى ان "القانون أقرّه مجلس النواب ووافق عليه رئيس الجمهورية، والمطلوب فتح صفحة جديدة عنوانها العدالة والمصالحة وبناء الدولة".وشدد على أن " لن يكون إلا عربي الهوية، ولن يكون منصة للإساءة إلى أشقائه العرب"، ورفض أي "اعتداء على "، واكد "الحرص على أفضل العلاقات مع وسائر الدول العربية، وعلى العلاقة مع التي عادت إلى الحضن العربي".ختم :"موقفنا سيبقى مع دعم هذه الحكومة والوقوف في وجه المؤامرات التي تُحاك لإسقاطها".وعلى هامش زيارته، زار سليمان الشيخ عيسى الفياض، ولبّى دعوة مرعي الفياض إلى مأدبة عشاء في دارته، في حضور عدد من المشايخ والفاعليات، وجرى البحث في قضايا عامة وانمائية.