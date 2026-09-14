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لبنان

شينكر: اتفاق الإطار بشأن لبنان سينتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

Lebanon 24
14-09-2026 | 03:28
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شينكر: اتفاق الإطار بشأن لبنان سينتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية
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أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الاول المقبل، بحسب "روسيا اليوم".
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وأشار شينكر في حديث تلفزيوني إلى أن "الاجتماعات الجارية حاليا تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره"، موضحا أن "الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار".



وأكد أن نجاحه في هذه المهمة "سيشكل عاملا حاسما في دفع إسرائيل نحو الانسحاب التدريجي من المناطق التي تحتلها"، مبينا أنه "من المتوقع أن تشهد جولات المفاوضات المقبلة تبادلا للأسرى وانسحابا إسرائيليا من بعض المناطق، غير أن ذلك لن يتحقق قبل انتخابات تشرين الاول".



وشدد شينكر على أن "الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورا محوريا في إرساء آلية رقابة فعالة للتأكد من قيام الجيش اللبناني بمهامه في المناطق الحساسة، بهدف تشجيع إسرائيل على الانسحاب"، مضيفا: "على الحكومة اللبنانية فرض سيادة الدولة وإنهاء الهيمنة الإيرانية على قرارها، لكن طهران، لن تتراجع عن دعم حليفها حزب الله، وستواصل تقديم الدعم له".
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