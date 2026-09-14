شينكر: اتفاق الإطار بشأن لبنان سينتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

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أكد مساعد الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن اتفاق الإطار بين وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل، بحسب " ".وأشار شينكر في حديث تلفزيوني إلى أن "الاجتماعات الجارية حاليا تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره"، موضحا أن " مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع من إعادة الانتشار".وأكد أن نجاحه في هذه المهمة "سيشكل عاملا حاسما في دفع نحو الانسحاب التدريجي من المناطق التي تحتلها"، مبينا أنه "من المتوقع أن تشهد جولات المفاوضات المقبلة تبادلا للأسرى وانسحابا إسرائيليا من بعض المناطق، غير أن ذلك لن يتحقق قبل انتخابات تشرين الاول".وشدد شينكر على أن " يجب أن تلعب دورا محوريا في إرساء آلية رقابة فعالة للتأكد من قيام الجيش اللبناني بمهامه في المناطق الحساسة، بهدف تشجيع إسرائيل على الانسحاب"، مضيفا: "على الحكومة فرض سيادة الدولة وإنهاء الهيمنة على قرارها، لكن طهران، لن تتراجع عن دعم حليفها حزب الله، وستواصل تقديم الدعم له".