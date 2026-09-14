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لبنان

الحرارة ستنخفض... هذا آخر خبر عن وضع الطقس

Lebanon 24
14-09-2026 | 03:34
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية والتي تنخفض بدءا من يوم الثلثاء مع نشاط في سرعة الرياح.  

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و 32 م°، بيروت 24 و 32م° ، زحلة بين 16 و 32 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة.

الثلثاء:

قليل الغيوم  الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح فتصل أحيانا الى 50 كلم/س جنوب البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

الخميس:

غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 34 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة. 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كم/س. 

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيىء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29°C

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

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