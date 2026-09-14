"الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس" لقاء مسيحي - إسلامي في حديقة البطاركة

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شكلت الثالثة من المؤتمر الدائم لتراث الوادي المقدس بعنوان "الأبعاد الوطنية لتراث الوادي ومئوية الدستور اللبناني" لقاء وطنياً جامعاً تمثل فيه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والمرجعيات الدينية الاسلامية والمسيحية. وأبرزت مداخلات الخبراء والباحثين المشترك الجامع من القيم والدعوات السماوية والثوابت الوطنية ذات الصلة بتراث الوادي المقدس بين مختلف المكوّنات . كما طرحت توصيات أشبه بمبادرات عملية تتحقق من خلال مؤسسات وأفراد مهتمين بالحوار الاسلامي المسيحي وبمشاريع الخدمة الاجتماعية المشتركة. وتعمل لجنة الشؤون الثقافية والتاريخية في رابطة قنوبين للرسالة والتراث، منظمة المؤتمر، على متابعة التوصيات التي سترفعها قريباً الى كل من رئيس الجمهورية ورؤساء الطوائف اللبنانية. ومعلوم أن الرابطة تتبنى مفهوم الوادي المقدس بضفتيه، الذي أطلقه الأبوان يواكيم مبارك وأنطوان ضو في سياق حوار الأديان، وتحديداً انطلاقاً من البقعة الجغرافية المتصلة بالوادي المقدس، بدءاً من محيط أرز الرب فإلى عمق وادي قاديشا وصولاً الى حيث يتحول نھر قادیشا الى تسمية نهر ، هذا بالإضافة إلى ما على الضفتين في أقضية زغرتا والكورة والضنية والبترون من تواجد بشري لكل الطوائف اللبنانية. وعلى هذه كانت مشاركة لافتة لوجوه وأعلام إسلامية من هذه البقعة الجغرافية المختلطة. وكانت مداخلات لكل من الشيخ فراس بلوط، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومفتي طرابلس والشمال السابق الشيخ الدكتور مالك الشعار، والوزير السابق رشيد درباس، والدكتور ماهر حسين، والدكتور مصطفى الحلوة، بالإضافة الى كلمات ومداخلات أعلام مسيحيين في الجلسة الخاصة بحوار الأديان والعيش المشترك المطران يوسف سويف، نقيب محامي الأسبق ناضر كسبار، الدكتور الياس الحلبي، الخوري جورج يرق، الدكتور سابا زريق، الدكتور آندريه نصار، الدكتور الياس القطار، الدكتور بيار مكرزل .وفي مناخ هذا اللقاء الوطني الجامع أدّى الشيخ الشعار ومجموعة من العلماء المسلمين السنّة صلاة العصر في قاعة أحد أبنية حديقة البطاركة، ورفع الشيخ الشعار الستائر التقليدية عن اللوحات التذكارية للمشاريع المنفذة في الموقع يداً بيد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حضور شخصيات دينية واسلامية ومهتمين بالأبعاد الوطنية الجامعة لتراث الوادي المقدس.