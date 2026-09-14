هاني إلى الأردن لبحث وتعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية

Advertisement

يغادر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني متوجهًا إلى الأردنية الهاشمية، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية الذي يُعقد في العاصمة عمّان، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بالقطاع الزراعي والتجارة الإقليمية.ويشكّل المؤتمر منصة لبحث آليات تطوير حركة التبادل التجاري الزراعي بين دول المشرق العربي، وتسهيل انسياب المنتجات عبر الحدود، ومعالجة التحديات اللوجستية والفنية التي تواجه المصدرين، إلى جانب تعزيز التكامل الزراعي والأمن الغذائي في المنطقة.وعلى هامش المؤتمر، يعقد الوزير هاني سلسلة لقاءات رسمية مع مسؤولين أردنيين وعرب، تتركز على توسيع أسواق المنتجات الزراعية ، ولا سيما التفاح والعنب، وتسهيل إجراءات دخولها وعبورها، فضلًا عن تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وفتح جديدة أمام المزارعين والمنتجين اللبنانيين.وتأتي هذه المشاركة استكمالًا لخطة التحرك التي جرى وضعها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والهادفة إلى تفعيل الدبلوماسية الزراعية، ومعالجة العقبات التي تواجه الصادرات اللبنانية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما ينعكس دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للاقتصاد الريفي.هاني قبيل مغادرته: "نتوجه إلى عمّان حاملين معنا قضايا المزارع اللبناني وتطلعاته، وفي مقدمتها تأمين أسواق مستقرة ومستدامة للإنتاج الوطني. سنعمل خلال لقاءاتنا على تسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، ولا سيما التفاح والعنب، ومعالجة العقبات الفنية واللوجستية، بالتوازي مع تعزيز التعاون والتكامل الزراعي بين دول المنطقة".وأضاف: "إن فتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني ليس ملفًا تجاريًا فحسب، بل هو ركيزة أساسية لحماية المزارع وتثبيته في أرضه وتنشيط الاقتصاد المحلي. ونحن نتابع هذا المسار بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ضمن رؤية وطنية تقوم على الانتقال من معالجة المواسم بصورة ظرفية إلى بناء منظومة تصدير منتظمة ومستدامة تضمن الجودة والاستمرارية والقدرة على المنافسة".وأكد هاني أن "المنتج الزراعي اللبناني يتمتع بالجودة والقدرة على المنافسة، والمطلوب استثمار هذه الميزات عبر تطوير سلاسل القيمة، وتحسين الفرز والتوضيب والتبريد، وتعزيز الالتزام بالمواصفات، وفتح مسارات تسويقية أكثر فاعلية نحو الأسواق العربية والدولية".