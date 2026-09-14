من دبي إلى لبنان... تفكيك شبكة لترويج المخدرات وبيع سيارات مسروقة (فيديو)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وترويجها، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة الموضوعة من قبل وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة آفة المخدّرات والحدّ من انتشارها، ونتيجةً للتعاون الدّولي، في مجال مكافحة المخدّرات، بين والإمارات العربيّة المتّحدة، توافرت معلومات لدى المخدّرات المركزي من الإدارة العامّة لمكافحة المخدّرات الاتّحاديّة حول توقيف شخص آسيوي في مدينة دبي وبحوزته 311 غ. من مادّة الكوكايين، واعترف انه يروّج المخدّرات في مدينة دبي لصالح المدعو:



ج. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)

بناء على ذلك، ومن خلال الاستقصاءات والتّحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، تبيّن ان (ج. ح.) موجود في لبنان وينشط في مجال ترويج المخدّرات أيضًا. كذلك، تم تحديد هويّة أحد مساعديه، المدعو:



ع. خ. (مواليد عام 1991، لبناني)

بنتيجة الرصد والمراقبة، تم تحديد مكان وجودهما في محلّة أدما.



بتاريخ 12-8-2026، وبعمليّة أمنيّة خاطفة، تم توقيفهما، وضُبِطَ بحوزتهما كميّة 14 غ. من مادّة الكوكايين وميزان حسّاس.



بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في العربيّة المتّحدة، بواسطة أشخاص آسيويين يُرسَلون من لبنان. كذلك اعترفا بترويج المخدّرات داخل لبنان. كما تبيّن تورّط (ج. ح.) المذكور ببيع سيّارات مسروقة في الإمارات العربيّة المتّحدة، وذلك من ضمن شبكة، وبالاشتراك مع ، يدعى:



و. م. (مواليد عام 1990، لبناني) الذي تمّ توقيفه، أيضًا.

كما تبين، أيضًا، قيام المدعو: ب. ح. (مواليد عام 1986، لبناني) بتحويل مبالغ ماليّة، من الإمارات إلى لبنان، لصالح شخص ضمن الشّبكة المذكورة، فتم توقيفه أيضًا.



أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع المتورطين.

من دبي إلى لبنان... تفكيك شبكة لترويج المخدرات وبيع سيارات مسروقة#قوى_الأمن https://t.co/61hurn85YZ pic.twitter.com/De87DIHN2j — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 14, 2026 Advertisement