تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك: وفدان لبناني وسوري يتابعان مشروع إعادة الربط السككي

Lebanon 24
14-09-2026 | 06:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك: وفدان لبناني وسوري يتابعان مشروع إعادة الربط السككي
المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك: وفدان لبناني وسوري يتابعان مشروع إعادة الربط السككي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلنت المؤسسة العامة لسكك الحديد و النقل المشترك في بيان، بأن" وفدين فنيين لبنانياً وسورياً عقدا اجتماعات وأجريا معاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية".
Advertisement

اضاف البيان"يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عُقد في دمشق في 25 آب/ الماضي بين وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني ووزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، وفق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

وشملت الجولة معاينة خط السكك الحديدية الموجود في مرفأ طرابلس، وأبدى الجانب السوري "ملاحظات إيجابية حيال حالته وإمكان الاستفادة منه، على أن تبقى صلاحيته النهائية خاضعة للفحوص الفنية التي يجريها الاستشاري وفقاً للعقد".

وانتقل الوفدان إلى محطة العكاري في الجانب السوري، الواقعة على مسافة تقارب خمسة كيلومترات من الحدود اللبنانية، "حيث تم بحث إمكان ربط الخط اللبناني بها، ومنها باتجاه حمص وباقي الشبكة الحديدية السورية. وأوضح الجانب السوري أن اختلاف مقاطع السكك بين الشبكتين لا يشكل عائقاً فنياً أو تشغيلياً أمام عملية الربط".

خلصت الاجتماعات والمعاينات إلى "الاتفاق على مواصلة العمل في المشروع، على أن تتركز المرحلة المقبلة على استكمال الدراسات الفنية للمسار، وتحديد حركة البضائع المتوقعة والجدوى الاقتصادية والكلفة ومصادر التمويل، تمهيداً لعقد ورشة عمل فنية مشتركة بين الجانبين.

وفي حال ثبوت الجدوى وتأمين التمويل اللازم، من شأن المشروع أن يربط مرفأ طرابلس عبر محطة العكاري وحمص بالشبكة الحديدية السورية، بما يعزز دوره في حركة التجارة والنقل الإقليمي، مع إمكان تطوير هذا الربط مستقبلاً ضمن ممر لوجستي إقليمي أوسع".
مواضيع ذات صلة
وفد فني سوري في لبنان لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاهم لبناني سوري على تفعيل الربط السككي وتعزيز النقل الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال والنقل فايز رسامني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري: الإجتماع كان مثمرا جدا وهدفنا الأساسي النمو الإقتصادي والإزدهار والربط السككي ينمّي اقتصاد لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على رأس وفد الى وزارة النقل السورية حيث سيلتقي وزير النقل السوري يعرب بدر وستنطلق بعد قليل مباحثات موسعة بين الوفدين
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 15:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المؤسسة العامة

السكك الحديدية

النقل اللبناني

فايز رسامني

اللبنانية

السورية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-09-14
Lebanon24
08:05 | 2026-09-14
Lebanon24
08:00 | 2026-09-14
Lebanon24
07:55 | 2026-09-14
Lebanon24
07:53 | 2026-09-14
Lebanon24
07:46 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24