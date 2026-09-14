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لبنان

منيمنة بحث مع "غرف دبي" و"موانئ دبي" في توثيق العلاقات والاستفادة من الخبرات

Lebanon 24
14-09-2026 | 06:46
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منيمنة بحث مع غرف دبي وموانئ دبي في توثيق العلاقات والاستفادة من الخبرات
منيمنة بحث مع غرف دبي وموانئ دبي في توثيق العلاقات والاستفادة من الخبرات photos 0
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التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، د. ماجد منيمنة، المدير العام لغرف دبي محمد علي لوتاه، في إطار الزيارة التي قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستكشاف فرص الشراكة، وذلك في حضور سفير لبنان لدى الإمارات  طارق منيمنة، المدير ونائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية سالم الشامسي ومدير منطقة الشرق الأوسط  عبد الله باقر.
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وبحسب بيان، فقد تناول اللقاء سبل الاستفادة من خبرات المؤسسات الإماراتية في تطوير بيئة الأعمال والخدمات المقدمة للمستثمرين، وتم التطرق إلى إمكانية تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، وتطوير قنوات عملية لتبادل المعلومات والتنسيق، بما يتيح لـ"ايدال" الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، وتقديم فرص استثمارية لبنانية مدروسة تتلاءم مع اهتماماتهم واحتياجاتهم.

اثر اللقاء، أكد منيمنة "العمل على ترجمة الزيارات واللقاءات مع مؤسسات الإمارات الرائدة، ومنها غرف دبي، إلى شراكات عملية وقنوات تواصل فاعلة مع المستثمرين الإماراتيين"،  وقال:" نرى في التجربة الإماراتية نموذجاً متقدماً يحتذى به في تطوير بيئة الأعمال، ونعمل على بناء جسور تواصل دائمة مع مجتمع الأعمال الإماراتي، لتقديم فرص استثمارية لبنانية مصممة وفق ما يبحث عنه المستثمرون الإماراتيون، بما يوسع دائرة الشراكات الاقتصادية ويعزز موقع لبنان كوجهة استثمارية جاذبة".

كذلك، زار منيمنة الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات والمناطق الاقتصادية العالمية في مجموعة موانئ دبي العالمية والمسؤول عن قطاع تطوير المنطقة الحرة في جبل علي عبد الله الهاشمي، حيث اطلع على تجربة المجموعة الرائدة في تطوير وإدارة منظومات المجمعات والمناطق الاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق منها بعمل الشباك الواحد والمنصات الإلكترونية التي تساهم في تسهيل إجراءات العملاء وربط الخدمات والجهات المعنية ضمن منظومة رقمية متكاملة.

كما اطلع منيمنة على عمليات جمع وتحديث البيانات التجارية ورصدها إلكترونيا وتحليلها، بما يساهم في توفير المعلومات بصورة مستمرة ودقيقة لدعم عملية اتخاذ القرار. وجرى بحث سبل تحديث "الشباك الواحد"، ورقمنة خدمات المستثمرين، وتطوير منصة إلكترونية متكاملة لمتابعة الطلبات والمشاريع والبيانات الاستثمارية.

وأكد منيمنة "أهمية توظيف هذه التجربة في تعزيز كفاءة المؤسسة، وتسهيل الاستثمار، وتقديم خدمات أكثر فاعلية وسرعة، إلى جانب تطوير آليات تربط المستثمرين بالفرص والمشاريع الاستثمارية في لبنان".
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