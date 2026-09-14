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لبنان

قبل نهاية العام... دعوة من "مياه بيروت وجبل لبنان" إلى المشتركين في هذه المناطق

Lebanon 24
14-09-2026 | 12:00
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قبل نهاية العام... دعوة من مياه بيروت وجبل لبنان إلى المشتركين في هذه المناطق
قبل نهاية العام... دعوة من مياه بيروت وجبل لبنان إلى المشتركين في هذه المناطق photos 0
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دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، جميع المشتركين في بلدات سهيلة، عينطورة، عين الريحاني، بلونة، القليعات، ريفون وعجلتون، إلى "تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، إما للجباة المختصين أو لدى دائرة كسروان التابعين لها"، مذكرة أنها وضعت قيد التحصيل "جداول إصدارات العامين 2024-2025 من دون أي غرامة تأخير، على أن تسدد قبل تاريخ 31/12/2026".
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ولفتت الى انه "نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت المؤسسة إلى إصدار القرارات التالية:

- الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة 85 بالمئة.

- إمكانية تقسيط هذه البدلات للعامين 2024-2025 لمن يرغب من المشتركين على أربع دفعات".

وأملت المؤسسة من المشتركين "التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بلا أي تأخير"، مشيرة الى أن "هذا الإعلان، يعتبر بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لمرور الزمن".
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مؤسسة مياه بيروت

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جبل لبنان

القليعات

الريحان

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