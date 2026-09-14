تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في لبنان.. مطلوب "غيّر شكله" قبل الهروب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-09-2026 | 07:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في لبنان.. مطلوب غيّر شكله قبل الهروب
في لبنان.. مطلوب غيّر شكله قبل الهروب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت السّاعات الماضية تراجعاً في حدة التدقيق الأمني عند مداخل المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، بعدما كان الجيش قد شدّد إجراءاته عند الحواجز التابعة له خلال الفترة الأخيرة.
Advertisement

ووفق معلومات، جاء التشديد الأمني على خلفية معطيات عن احتمال دخول أو خروج شخصيات من المخيمات باتجاه مناطق لبنانية أخرى، علماً أن المطلوب أسامة الشهابي، الذي غادر خلال الفترة الأخيرة أحد المخيمات الكبرى في الجنوب، عمد إلى تغيير شكله قبل خروجه، إذ قام بحلاقة شعره بعدما كان طويلاً جداً، وحلق ذقنه أيضاً.

وقالت مصادر معنية إن عمليات التدقيق تندرج ضمن إجراءات أمنية مشددة تجاه جهات يُشتبه بإمكانية استئناف نشاطها في لبنان، في إطار تحركات استباقية تهدف إلى ضبط أي نشاط أمني محتمل.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التشديد تزامن مع توسيع القوى الأمنية نطاق استعلاماتها ورصدها لشبكات يُشتبه بارتباطها بأشخاص سبق أن جرى توقيفهم، وذلك في مسعى إلى كشف أي تحركات محتملة وإحباط مخططات قد تؤدي إلى خضة أمنية داخل لبنان.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
كان يُحاول الهروب... توقيف "يوتيوبر" شهير صدر بحقّه قرار بحظر السفر
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنع الهروب من السجون.. إسرائيل تستعين بـ"التماسيح"!
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كويكب يحير العلماء بشكله غير المألوف
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الثقافة تتسلّم قطعاً من توابيت رصاصية رومانية هُرّبت بشكل غير قانوني من صور
lebanon 24
Lebanon24
14/09/2026 22:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

أسامة الشهابي

الفلسطينية

جنوب لبنان

الشهابي

مني على

فلسطين

شهابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-09-14
Lebanon24
15:00 | 2026-09-14
Lebanon24
14:22 | 2026-09-14
Lebanon24
14:20 | 2026-09-14
Lebanon24
14:18 | 2026-09-14
Lebanon24
14:15 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24