في قصر بعبدا... سلسلة لقاءات سياسية وثقافية

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات سياسية وثقافية.

النائب فراس حمدان



وبعد اللقاء قال النائب حمدان: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وشكرته على زيارته إلى النبطية وما حملته من رسالة دعم وطمأنة لأهل الجنوب، وعلى أهمية حضور الدولة إلى جانبهم وتثبيت وجودها على المستويات كافة. وأكدت دعم الجهود التي يبذلها فخامته لتأمين الانسحاب وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار فيه.

Advertisement كما ناقشنا التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون، وضرورة الإسراع في إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما يفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بلبنان ومؤسساته." سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب فراس حمدان وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب.وبعد اللقاء قال النائب حمدان: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وشكرته على زيارته إلى النبطية وما حملته من رسالة دعم وطمأنة لأهل الجنوب، وعلى أهمية حضور الدولة إلى جانبهم وتثبيت وجودها على المستويات كافة. وأكدت دعم الجهود التي يبذلها فخامته لتأمين الانسحاب وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار فيه.كما ناقشنا التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون، وضرورة الإسراع في إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما يفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بلبنان ومؤسساته."

النائب اديب عبد المسيح

نيابيا أيضا، استقبل النائب اديب عبد المسيح يرافقه السيد فريد شهاب والسيد سامي صعب الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على مشروع ALPHABET DU MONDE الذي يهدف الى تنظيم حدث دولي ينطلق من ، مهد الابجدية، يجمع بين الفن والسلام ويتضمن فعاليات ثقافية وحضارية وفنية ويتوجه الى العالم لتحقيق مشاركة دولية واسعة.

وانطلق منظمو الحدث الدولي من كون لبنان بلداً محباً للسلام يمكن التعبير عنه بالرسم والهندسة والموسيقى والثقافة وغيرها من الحضارية، وعلى ان توزع جوائز تقديرية كبيرة للفائزين في الحدث الذي يتطلع منظموه الى ان يكون مهرجاناً سنوياً.

مؤسسة امين الريحاني

واستقبل الرئيس عون رئيس مؤسسة امين الريحاني السيد امين البرت الريحاني والأعضاء السادة: سرمد البير الريحاني، وجورج طانيوس عازار الزغبي، وإبراهيم زود، وكمال نخلة، والسيادات: اسمهان عيد الياس، ومنى عقل، وجيزيل جوزف هاشم.

وقد اطلع الوفد رئيس الجمهورية على برنامج القسم الثاني من الاحتفالات التي تنظمها المؤسسة لمناسبة الذكرى الخمسين بعد المئة لميلاد امين الريحاني (1876-2026) بالتعاون مع متحف الريحاني في الفريكة، وذلك ضمن فعاليات اعلان العام 2026 عاما للريحاني احياء لذكرى ميلاده المئة والخمسين، والذي وصفه مكتب الكونغرس الأميركي بـ"الاب المؤسس للادب العربي الأميركي". وأوضح رئيس المؤسسة ان القسم الثاني من فعاليات الذكرى تبدأ في 12 تشرين الأول المقبل وتستمر حتى آخر كانون الثاني 2027 وستتوج باحتفال تدشين النصب التذكاري ورفع تمثال الريحاني الذي سيقام برعاية رئيس الجمهورية بالتزامن مع عيد ميلاد الريحاني في بلدته الفريكة ( قضاء المتن).

وأشاد الرئيس عون بالجهود التي تبذلها مؤسسة امين الريحاني والدور الذي تلعبه في الإضاءة على فكر الاديب الكبير الذي اغنى المكتبة العربية بمؤلفات جسدت حضوره الادبي المميز. واعتبر رئيس الجمهورية ان احياء الذكرى الخمسين بعد المئة لميلاد امين الريحاني مناسبة لابراز القيم الأدبية والفكرية التي يمثلها، ودوره الادبي في لبنان ودول العالم لاسيما في الأميركية.





النائب في برلمان كيبيك

واستقبل الرئيس عون النائب في برلمان كيبيك في كندا السيدة اليس أبو خليل، وتداول معها في العلاقات اللبنانية-الكندية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما اطلع منها على أوضاع الجالية في كيبيك خصوصا ومونتريال عموما.

وأعربت السيدة أبو خليل، وهي تتحدر من بلدة بليبل في قضاء بعبدا، عن سعادتها للمجيء الى لبنان وإبقاء التواصل قائما بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين. وعرضت لعملها النيابي في برلمان كيبيك.

رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور وزيرة الشباب والرياضة السيدة نورا بيرقداريان، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) البطل العالمي محمد بن سليم لمناسبة وجوده في لبنان، حيث حضر رالي لبنان الدولي الثامن والأربعين الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة. وشارك في اللقاء سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي، ورئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات السيد عماد لحود، ورئيس النادي العالمي للسيارات والسياحة (ATCL) السيد نبيل كرم والسيد جورج رحال.

واعرب البطل العالمي بن سليم عن سعادته لوجوده في لبنان لمتابعة رالي لبنان مستعرضا ذكريات السنوات الماضية التي كان فاز فيها ببطولة الرالي منذ العام 1987، مؤكدا على محبته للبنان واللبنانيين الذين شجعوه وايدوه في البطولات التي فاز بها في السباقات في لبنان. وقال انه من موقعه كرئيس للاتحاد الدولي للسيارات، سوف يواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستياً ومادياً وهو ينوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية. كما نوّه بالدور الذي يلعبه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في تنظيم رالي لبنان سنويا.

وتحدثت الوزيرة بيرقداريان معتبرة ان وجود رئيس الاتحاد بن سليم في لبنان، هو دعم ومحفز لرياضة سباق السيارات، كما نوهت بالتنظيم الجيد للنادي اللبناني للسيارات والسياحة لرالي لبنان وما يقوم به في دفع هذه الرياضة الى مستوى راق.

وتحدث السيدان لحود وكرم عن التحضيرات التي سبقت الرالي واهمية وجود السيد بن سليم في لبنان، الذي رغم مشاغله الكثيرة حرص على الحضور، تأكيدا لمحبته للبنان أولا وتقديرا لأهمية رالي لبنان في اطار سباقات السيارات ثانيا.

ورحب الرئيس عون بالسيد بن سليم، شاكرا مشاركته في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يتكرر سنويا، وعلى الدعم الذي يقدمه للبنان في مجال سباق السيارات. واكد رئيس الجمهورية على ان الرياضة أساسية، لاسيما رياضة سباق السيارات ودورها كجسر تواصل بين لبنان والعالم، مبرزا دور الاتحاد الدولي للسيارات في نشر ثقافة السلامة المرورية وتطوير الرياضات الميكانيكية.

وأشار الى ان تنظيم رالي لبنان وحضور بن سليم، يعكسان انفتاح لبنان على المؤسسات الرياضية الدولية ويعزز حضوره في المحافل العالمية، ويقدمه كوجهة محتملة للفعاليات الرياضية والسياحية رغم التحديات التي تواجهه، كما يدل الثقة الدولية من خلال التعاون مع الاتحادات العالمية.

واكد الرئيس عون على ان الرياضة باتت رافعة اقتصادية من خلال البطولات والسباقات التي تنظّم، وتنعش السياحة والاستثمار وتستقطب رعاة دوليين وشركات كبرى. ونّوه بالتعاون القائم بين الاتحاد الدولي للسيارات والنادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) الذي يتولى تنظيم رالي لبنان وسباقات رياضية أخرى.



وفي نهاية اللقاء، قدم السيد بن سليم شعار الإتحاد الى رئيس الجمهورية عربون تقدير.