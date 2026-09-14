الخطيب: نُواجه حرباً حضارية تستهدف هويتنا الثقافية والتربوية

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استقبل المجلس الاعلى العلامة الشيخ في مقر المجلس في الحازمية قبيل ظهر اليوم ، وفدا من الادارة العامة للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي،الذي وجه اليه الدعوة لرعاية اطلاق كتاب " كلمات من نور" للسيد الشهيد غداة ذكرى استشهاده ،والصادر عن المؤسسة،وذلك في 28 أيلول الحالي.وعرض الوفد لمسيرة المؤسسات منذ انطلاقتها حيث تضم مدارس المهدي 35 الف طالب وعشرين مدرسة.واشار الى "ان العدو الاسرائيلي نسف مدرسة المهدي في بنت جبيل التي كانت تضم 1200طالب، وسقط جراء العدوان 2000 من اولياء الطلبة ".واثنى العلامة الخطيب على نشاط المؤسسة ومدارسها، وحيا الذين سقطوا نتيجة العدوان. وقال:" اننا لا نواجه حربا عسكرية فقط، بل نواجه حربا حضارية تستهدف هويتنا الثقافية والتربوية منذ سقوط الدولة العثمانية حيث يواصل الغرب صراعه معنا في هذا الإطار".وكان العلامة الخطيب استقبل اليوم رئيس لجنة الوقف في برج البراجنة محمد حرب وعضو اللجنة عياد السباعي،وجرى التداول في شؤون الأوقاف.ويلقي العلامة الخطيب كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تقيمها لجنة أهالي القرى المحتلة والمتضررة يوم غد الثلثاء الساعة الخامسة عصراً في باحة المجلس - طريق .