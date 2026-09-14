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لبنان

الحجار التقى نظيره الباكستانيّ: التعاون الأمني يُشكّل ركيزة أساسية في حماية الاستقرار

Lebanon 24
14-09-2026 | 09:46
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الحجار التقى نظيره الباكستانيّ: التعاون الأمني يُشكّل ركيزة أساسية في حماية الاستقرار
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عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقاء ثنائيا مع وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني محسن نقوي، في إسلام آباد، تناول العلاقات اللبنانية – الباكستانية وسبل تعزيزها، لا سيما على المستوى الأمني في ظل ما يمر به لبنان واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب.
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وشكّل الأمن والتنسيق بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين محورا أساسيا من المحادثات الموسعة، التي شارك فيها سفير لبنان لدى باكستان عبدالعزيز عيسى والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي.

وبحث الوزيران الحجار ونقوي في التحديات الأمنية المشتركة والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن الدول واستقرارها، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية، وتطوير آلية عملية للتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة.

وشدد الوزير الحجار على أن "التعاون الأمني يشكل ركيزة أساسية في حماية الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات المشتركة".

وتبادل الوزيران الحجار ونقوي وجهات النظر حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأكدا مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.
 
 
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