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لبنان

عون التقى سليمان ومتري في بعبدا

Lebanon 24
14-09-2026 | 11:32
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واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل الرئيس ميشال سليمان واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة محلياً وإقليمياً.
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وبعد اللقاء قال الرئيس سليمان: "تداولت مع فخامة الرئيس في التطورات الميدانية في جنوب لبنان والإجراءات التي تتخذ تنفيذاً لوقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية. وفيما أشدت بزيارة الرئيس الى الجنوب تتويجاً لخطوة انتشار الجيش في النبطية، تمنيت ان لا يرتكب حزب الله بعد الان الخطيئة الكبرى التي تمثلت بعدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني، على رغم المناشدات التي وجِّهت للحزب بوجوب الاقدام بشجاعة على هذه الخطوة قبل فوات الاوان منعاً لخسارة الفرص مرة أخرى".

اضاف الرئيس سليمان: "اذا كان من المعلوم ان اعداء لبنان يراهنون على فشل صيغة العيش المشترك وضياع الرسالة اللبنانية النابعة منها والموجهة الى العالم اجمع، فعلى من يؤمن بلبنان هذا ان يسعى الى دعم رئيس الدولة ومؤسساتها لارساء دولة القانون، الدولة السيدة والمستقلة، وان يعمل على وأد الفتنة ومنع تسللها الى الصفوف اللبنانية وعدم الارتهان للخارج او تخوين واتهام الاطراف الأخرى، والابتعاد عما يشجع الفرز والانقسام والتجزئة والتوطين وفقاً لما يشتهيه اعداء لبنان".


واستقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات.
 
 
 
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