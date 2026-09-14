عون التقى سليمان ومتري في بعبدا

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وبعد اللقاء قال الرئيس سليمان: "تداولت مع فخامة الرئيس في التطورات الميدانية في والإجراءات التي تتخذ تنفيذاً لوقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية. وفيما أشدت بزيارة الرئيس الى الجنوب تتويجاً لخطوة انتشار الجيش في النبطية، تمنيت ان لا يرتكب بعد الان الخطيئة الكبرى التي تمثلت بعدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني، على رغم المناشدات التي وجِّهت للحزب بوجوب الاقدام بشجاعة على هذه الخطوة قبل فوات الاوان منعاً لخسارة الفرص مرة أخرى".اضاف الرئيس سليمان: "اذا كان من المعلوم ان اعداء يراهنون على فشل صيغة العيش المشترك وضياع الرسالة النابعة منها والموجهة الى العالم اجمع، فعلى من يؤمن بلبنان هذا ان يسعى الى دعم رئيس الدولة ومؤسساتها لارساء دولة القانون، الدولة السيدة والمستقلة، وان يعمل على وأد الفتنة ومنع تسللها الى الصفوف اللبنانية وعدم الارتهان للخارج او تخوين واتهام الاطراف الأخرى، والابتعاد عما يشجع الفرز والانقسام والتجزئة والتوطين وفقاً لما يشتهيه اعداء لبنان".واستقبل نائب الدكتور طارق متري، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات.