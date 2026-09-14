عن برنامج "أمان".. هذا ما قالته وزيرة "الشؤون"

عقدت وزيرة حنين السيد اجتماعاً في الوزارة مع عدد من نواب وعكار والمنية – ، ضمّ النواب ، طه ناجي، جميل عبود، سجيع ، جيمي جبور، محمد سليمان، إيهاب مطر وأحمد الخير، وذلك في إطار متابعة أوضاع المناطق واحتياجاتها الاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والنواب حول أولويات الحماية الاجتماعية.

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وتناول الاجتماع بصورة أساسية برنامج "أمان"، وآليات وصول الأسر الأكثر حاجة إلى البرنامج ومتابعة الحالات والاستفسارات المرتبطة به، إضافة إلى استمرارية تمويل البرنامج في المرحلة المقبلة.





وفي هذا الإطار، شددت أهمية "إقرار التمويل الإضافي لبرنامج "أمان" بقيمة 200 مليون دولار من ، بانتظار احالته إلى لمجلس النواب للتصويت عليه، لما يشكله من عنصر أساسي لضمان استمرارية البرنامج وتوسيعه ليشمل عدداً أكبر من الأسر الأكثر حاجة. وأكدت أهمية دعم هذا المسار في مجلس النواب، باعتبار استمرارية "أمان" أولوية وطنية في منظومة الحماية الاجتماعية".





كذلك، بحث الاجتماع واقع مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في طرابلس وعكار والمنية –الضنية، والخدمات التي تقدمها، والتحديات التي تواجه عدداً منها على مستوى الأبنية والتجهيزات والموارد البشرية والتشغيل، إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية الأساسية في المناطق في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. كذلك، بحث الاجتماع واقع مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في طرابلس وعكار والمنية –الضنية، والخدمات التي تقدمها، والتحديات التي تواجه عدداً منها على مستوى الأبنية والتجهيزات والموارد البشرية والتشغيل، إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية الأساسية في المناطق في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.





وأكدت السيد أن "مراكز الخدمات الإنمائية يجب أن تكون نقاط ارتكاز فعلية للدولة في المناطق، وقريبة من الناس واحتياجاتهم اليومية"، مشيرة إلى أن "الوزارة تعمل على تفعيل المراكز وتعزيز قدراتها بالتعاون مع البلديات والشركاء، وفق الأولويات والحاجات الفعلية لكل منطقة".





وأشارت إلى أن "الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وربط المساعدة الاجتماعية بشكل أكبر بالخدمات وفرص الإدماج الاقتصادي، بما يساعد الأسر والأفراد على الانتقال تدريجياً من الحاجة إلى المساعدة نحو فرص أكثر استدامة".