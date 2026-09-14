بينهم سوريون.. 135 شخصاً بقبضة الجيش

صدر عن البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التسلل غير الشرعي إلى الأراضي ، وأوقفت بنتيجتها 12 شخصا و123 سوريّاً وفقا لما يلي:- توقيف 10 مواطنين في بلدة فاريا – كسروان لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.- توقيف المواطن (ح.ا) عند حاجز المصيدة – لإطلاقه النار باتجاه أحد الأشخاص في وقت سابق.- توقيف السوري (ز.د.) عند حاجز – لحيازته مسدساً حربياً وذخائر.- توقيف 123 سورياً في مناطق مختلفة لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".