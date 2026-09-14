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لبنان

بينهم سوريون.. 135 شخصاً بقبضة الجيش

Lebanon 24
14-09-2026 | 14:15
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بينهم سوريون.. 135 شخصاً بقبضة الجيش
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التسلل غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية، وأوقفت بنتيجتها 12 شخصا و123 سوريّاً وفقا لما يلي:

- توقيف 10 مواطنين في بلدة فاريا – كسروان لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.

- توقيف المواطن (ح.ا) عند حاجز المصيدة – عرسال لإطلاقه النار باتجاه أحد الأشخاص في وقت سابق.

- توقيف السوري (ز.د.) عند حاجز المدفونالبترون لحيازته مسدساً حربياً وذخائر.

- توقيف 123 سورياً في مناطق مختلفة لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.

وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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