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لبنان

"السوري القومي": لتحرك حكومي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان على لبنان

Lebanon 24
14-09-2026 | 14:18
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عقد المجلس الأعلى ومجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسةً مشتركة في قاعة الشهيد خالد علوان، بحضور رئيس الحزب أسعد حردان، ورئيس المجلس الأعلى الأمين جورج ديب. وجرى خلال الجلسة البحث في "مواضيع مواضيع حزبية وقضايا وطنية عامة".
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وتوقف الحزب في بيان، "عند تصاعد الأزمة المعيشية في لبنان وتفاقمها إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة الارتفاع المتواصل في الأسعار وغياب المعالجات الجدية، الأمر الذي وضع الحكومة أمام المساءلة في الجلسة التي يعقدها المجلس النيابي".



ورأى أن "المساءلة، على أهميتها، لا تكفي وحدها، إذ إن الحكومة الحالية تتبع أجندة مغايرة لمسؤولياتها تجاه الناس وقضاياهم المعيشية والاجتماعية، ما يفاقم الأعباء على المواطنين ويعرّض الأمن الاجتماعي لخطر الانهيار". وحذّر من أن "استمرار هذا النهج يشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه البلد والناس، بالتوازي مع الخطر الصهيوني الذي يتهدد لبنان والمنطقة".



أيضاً، رأى الحزب أن "استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، في ظل استنكاف وزارة الخارجية والحكومة عن القيام بما يلزم من خطوات دبلوماسية وقانونية، ولا سيما تقديم الشكاوى إلى المؤسسات الدولية والمطالبة بوقف العدوان، يطرح علامات استفهام جدية حول أداء الجهة المعنية ومسؤولياتها الوطنية".



وأكد أن "المطلوب من وزارة الخارجية والحكومة مجتمعةً القيام بدورهما كاملاً في هذا المجال، واتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة على المستويين العربي والدولي، بما يخدم مصلحة لبنان وحقوق اللبنانيين". وشدد على أن "وقف العدوان، وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، والعمل على تحرير الأسرى، هي أولويات أساسية لا يجوز التفريط بها أو تجاوزها". وأكد الحزب "حرصه الثابت على صون السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وحماية عناصر قوة لبنان، باعتبارها أساساً متيناً لقيام دولة قوية وقادرة وعادلة".



وشدد على أن "الدولة المنشودة هي الدولة التي تحمي سيادة لبنان، وتصون كرامة اللبنانيين، وتتحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية المجتمع ومواجهة التحديات والأخطار التي تتهدد البلاد".



وفي الشأن الحزبي، أكد الحزب حرصه، "في ظل التحديات الكبيرة التي تتهدد شعبنا وبلادنا، وما يترتب عليها من مخاطر مصيرية، على بذل كل جهد ممكن في سبيل توحيد القوميين الاجتماعيين، بما يعزز دور الحزب وفاعليته على مختلف الصعد، وذلك وفق منطق المؤسسات وأحكام الدستور". واعتبر أن "تحقيق وحدة الحزب يقع في رأس سلم الأولويات، وهو التزام مؤسسات الحزب تجاه القوميين".
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