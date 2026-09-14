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لبنان

إشكال مسلح في القبة - طرابلس وتوقيفات في دير عمار.. ماذا حصل مساء؟

Lebanon 24
14-09-2026 | 15:07
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إشكال مسلح في القبة - طرابلس وتوقيفات في دير عمار.. ماذا حصل مساء؟
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شهد شمال لبنان سلسلة تطورات أمنية، تمثلت بإشكال مسلح في منطقة القبة - طرابلس، بالتزامن مع توقيف مفرزة استقصاء الشمال مطلوبين بجرائم مختلفة في دير عمار.
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وفي التفاصيل، وقع إشكال في القبة بين أفراد من عائلتين، سرعان ما تطوّر إلى إطلاق نار كثيف بين الطرفين، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.


وبحسب المعلومات الأولية، بدأ الإشكال على خلفية إقدام أفراد من أحد الطرفين على ضرب شخص من الطرف الآخر، قبل أن يتصاعد الخلاف ويتحول إلى إطلاق نار. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات، فيما تابعت الجهات المعنية الحادثة واتخذت الإجراءات اللازمة لضبط الوضع ومنع تفاقم التوتر.


وفي سياق أمني منفصل، تمكنت مفرزة استقصاء الشمال، بعد عمليات رصد ومتابعة، من توقيف مطلوبين في محلة دير عمار.


وأوقفت المفرزة المدعو "م.ط" بجرم السرقة والاتجار بالأسلحة، فيما ألقت القبض على المدعو "خ.ط" بجرم محاولة قتل.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عمليات ملاحقة المطلوبين في مختلف مناطق الشمال.
 
 
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