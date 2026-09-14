إشكال مسلح في القبة - طرابلس وتوقيفات في دير عمار.. ماذا حصل مساء؟

شهد سلسلة تطورات أمنية، تمثلت بإشكال مسلح في - ، بالتزامن مع توقيف مفرزة استقصاء مطلوبين بجرائم مختلفة في .

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وفي التفاصيل، وقع إشكال في بين أفراد من عائلتين، سرعان ما تطوّر إلى إطلاق نار كثيف بين الطرفين، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.





وبحسب المعلومات الأولية، بدأ الإشكال على خلفية إقدام أفراد من أحد الطرفين على ضرب شخص من الطرف الآخر، قبل أن يتصاعد الخلاف ويتحول إلى إطلاق نار. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات، فيما تابعت الجهات المعنية الحادثة واتخذت الإجراءات اللازمة لضبط الوضع ومنع تفاقم التوتر.





وفي سياق أمني منفصل، تمكنت مفرزة استقصاء الشمال، بعد عمليات رصد ومتابعة، من توقيف مطلوبين في محلة دير عمار.





وأوقفت المفرزة المدعو "م.ط" بجرم السرقة والاتجار بالأسلحة، فيما ألقت القبض على المدعو "خ.ط" بجرم محاولة قتل.