تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"قمة ثلاثية" تسبق الاجتماع التحضيري لدعم الجيش ولا تقدم حول ما بعد "اليونيفيل"

Lebanon 24
14-09-2026 | 22:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قمة ثلاثية تسبق الاجتماع التحضيري لدعم الجيش ولا تقدم حول ما بعد اليونيفيل
قمة ثلاثية تسبق الاجتماع التحضيري لدعم الجيش ولا تقدم حول ما بعد اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المقرر ان تعقد قمة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، الخميس في باريس قبيل الاجتماع التحضيري لدعم الجيش. وستتناول القمة أوضاع لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، على أن يليها افتتاح المؤتمر التحضيري الذي يُفترض أن يمهّد لحشد دعم واسع للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، ضمن شروط وآليات محددة.
Advertisement
ونقلت " النهار" عن مصدر لبناني رسمي أمس أن اجتماع باريس التحضيري هو جزء من "مسار العقبة" الذي كان أطلقه ملك الأردن عام 2015، كإطار للتعاون الدولي حول قضايا المنطقة، ويُعقد دورياً أو سنوياً، للبحث في ملفات جيو استراتيجية أو جيوبوليتيكة لها علاقة بالمنطقة وعلاقاتها مع جوارها.
وأضاف المصدر: هذا العام أراد ملك الاردن والرئيس الفرنسي أن يخصصا الجولة للبنان، مع تمنّ بأن تشكّل محطةً تحضيرية للمؤتمر المنوي عقده لدعم القوى المسلحة اللبنانية. وأشار إلى أن الاجتماع سيكون برعاية ثنائية مشتركة بين الأردن وفرنسا وبحضور الملك عبدالله والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس جوزف عون، حيث سيُفتتح في 17 الجاري بلقاءات للزعماء الثلاثة ومن ثم سيُعقد الاجتماع الذي سيشارك فيه أكثر من 20 قيادي عسكري من الدول المعنية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدولية.

ولفت مصدر سياسي رفيع ل"نداء الوطن" إلى أن «أهمية مؤتمر دعم الجيش في باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تكمن في كونه سيشكّل مؤشرًا ومقياسًا لمدى الاستعداد العربي والدولي لتقديم دعم نوعي للجيش، بما يمكّنه من الاضطلاع بمهامه الكبرى على أكمل وجه»
وكتبت" اللواء": ينشغل لبنان ايضا بالاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في 17 الجاري في باريس الذي سيحضره رئيس الجمهورية جوزيف عون ويشارك في رئاسته الى جانب الرئيس الفرنسي والملك الاردني الذي سيعقدون قمة ثلاثية قبل افتتاح المؤتمر الذي يتوقع ان يحضره اكثر من 20 قيادي عسكري من الدولة المعنية، بالاضافة الى بعض المؤسسات الدولية.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة انه في حين لم يبرز اي معطى يتصل بموعد المفاوضات المقبلة، ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية والذي من شأنه البحث في كيفية تأمين الدعم المطلوب، واشارت الى ان هناك عدة دول ستشارك فيه ضمن مشهدية تعكس الإهتمام بمضمون المؤتمر.
وقالت هذه المصادر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة الافتتاح وقد تكون هناك كلمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يعلق أهمية على هذا المؤتمر، كما ستكون له على الأرجح لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.
واكدت انه سيصار الى عرض حاجات القوى الأمنية بعدما جهزت لوائح في هذا السياق.
ورأت ان فرنسا تلعب دورا في دعم لبنان في التمديد لقوات اليونيفيل وقد يطرح الموضوع في الاجتماعات على هامش المؤتمر.

وكتبت" الديار": تتوالى المؤشرات السلبية ازاء مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، ونتائج مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش في 17 الجاري، ووفق مصادر مطلعة، تبلغ وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى من السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دوريل ان بلاده لم تنجح حتى الان في اقناع الاميركيين بصيغة جديدة حول الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام القوات الدولية أواخر العام الحالي.. اما مؤتمر دعم الجيش اللبناني فكان السفير واضحا بعدم التعويل على نتائج فورية راهنا بانتظار الاتصالات ما بعد انعقاد الاجتماع.
بدورها مصادر مطلعة، قللت من اهمية الاجتماع ولفتت الى ان الاجتماع سيكون برعاية ثنائية مشتركة بين الاردن وفرنسا وبحضور الملك عبدالله والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس جوزيف عون حيث سيُفتتح في 17 الجاري بقمة بين ثلاثية ومن ثم يعقد الاجتماع الذي سيشارك فيه اكثر من 20 قياديا عسكريا بالاضافة الى بعض المؤسسات الدولية. ولا توقعات ان تنتج عن الاجتماع مساعدات مالية او مادية للجيش لأنه اجتماع تحضيري للمؤتمر الذي قد يعقد قبل اواخر العام الجاري لدعم الجيش اللبناني. وتخشى تلك المصادر ان تربط واشنطن هذا الدعم بتطورات الاوضاع الجنوبية والاتهامات الاسرائيلية للمؤسسة العسكرية بعدم تنفيذ التزاماتها!
اضافت: في محاول «لملء الفراغ» يتحرك السفير الاميركي ميشال عيسى ويلتقي السفير الاسرائيلي في واشنطن، بعد زيارته الى «اسرائيل» قبل مدة، ووفق مصادر دبلوماسية، يسعى السفير الى اقناع الاسرائيليين الى إجراء انسحاب تكتيكي من منطقة تلة «علي طاهر» إلى مواقع تسهل دخول الجيش اللبناني، وفي الوقت نفسه لا يؤدي ذلك الى خسارة» الإنجاز المتحقق»، ووفق تلك الاوساط، شهدت الايام الماضية تبادلا للرسائل بين بيروت «وتل أبيب»، عبر السفير الاميركي، هدفت الى التوضيح بأن العملية التي نفذها الجيش الاسرائيلي في مرتفعات «علي الطاهر» كانت تهدف إلى تدمير البنية التحتية لحزب الله، وليست مقدمة لعملية واسعة خارج «المنطقة الصفراء»..! وتبقى الاوضاع محط ترقب شديد خوفا من عملية تضليل اميركية- اسرائيلية، خصوصا ان التسريبات الاسرائيلية تتحدث عن توجه لعمليات عسكرية جديدة على اكثر من محور.
وكتب ميشال نصر في" الديار": لا تتعامل اليرزة مع المؤتمر التحضيري لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، الذي سيعقد في باريس نهاية هذا الأسبوع، بوصفه محطة جديدة على طريق جمع المساعدات، ولا باعتباره مناسبة لتكرار البيانات التقليدية حول دعم المؤسسة العسكرية وسيادة لبنان واستقرار مؤسساته، على ما ينقل العارفون عن قائدها، الذي يؤكد أنه سيحمل معه، إلى جانب لوائح احتياجات الجيش من الأسلحة والذخائر والمعدات، تصوراً متكاملاً لشكل الدعم المطلوب وآلياته وهدفه النهائي، في محاولة لنقل العلاقة مع الدول الصديقة من منطق المساعدات المتفرقة إلى منطق الشراكة العسكرية طويلة الأمد، وهو ما يحتاجه الجيش.
مصادر مواكبة لمسار مؤتمرات الدعم، أشارت إلى أن الرهان لم يعد فقط على حجم الأموال أو قيمة المعدات التي يمكن أن يخرج بها أي مؤتمر، بقدر ما هو استعداد الدول المانحة، على الانتقال من تقديم المساعدات الظرفية إلى الاستثمار الفعلي في بناء قدرات الجيش.
وتابعت المصادر بأن بيروت تأمل ألا ينتهي المؤتمر بوعود جديدة، بل بآلية تضمن تحويل التعهدات إلى قدرات فعلية.
وختمت المصادر، بأن نجاح اليرزة في إقناع شركائها بإنشاء مسار دولي - عربي مستدام، مع برامج تسليح وتدريب وتأهيل ومتابعة، سيدخل لبنان مرحلة مختلفة، عنوانها: الاستثمار في الجيش مقابل بناء قدرة الدولة، «فكلما ارتفعت قدرات الجيش، ارتفعت في المقابل التوقعات الدولية منه»
مواضيع ذات صلة
قمة ثلاثية لبنانية- فرنسية- اردنية تمهّد لدعم الجيش قبيل اجتماع باريس
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 10:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش تسلّم دعوة رسمية لحضور الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 10:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات مكثفة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" ودعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 10:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض اميركي مُسبق لمُقترحات جلسة مجلس الأمن حول بدائل "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 10:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزير الدفاع

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

جمهورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-09-15
Lebanon24
03:00 | 2026-09-15
Lebanon24
02:53 | 2026-09-15
Lebanon24
02:48 | 2026-09-15
Lebanon24
02:39 | 2026-09-15
Lebanon24
02:30 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24