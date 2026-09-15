خبر سار للمضمونين المتقاعدين.. هذا ما أعلنه كركي

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عطفاً على أحكام القانون رقم 67 تاريخ 7/8/2026 والمنشور في عدد 35 تاريخ 13/8/2026،وبناء على قرار رقم 3 تاريخ 27/08/2026، والمقترن بمصادقة بالقرار رقم 86/1 تاريخ 08/09/2026، أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 847، قضى بموجبها تعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حقّ الاستفادة:1- حكماً، في حال عاد وخضع الزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسميّة إلزاميّة بما فيها .2- بناء على طلبه، في حال كان مستحقًّا له الاستفادة من تقديمات صحيّة، على اسم أحد أفراد عائلته، من جهة ضامنة رسميّة إلزاميّة بما فيها الاجتماعي.وما يجب لفت النظر إليه أنّه، يُشترط لتعليق خضوعه:ألّا يكون مدينًا للصندوق بأيّة اشتراكات لغاية تاريخ تقديم طلب التعليق.إثبات الحقّ بالاستفادة عن الجهة الضامنة المعنيّة بموجب مستند صادر (بطاقة عسكريّة لأحد أفراد عائلته – إفادة – تحقيق اجتماعي من للضمان الاجتماعي ...).وفي الختام، يؤكّد د. كركي بأنّ إدارة الصندوق بالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية مستمرّة في بذل الجهود المطلوبة للنهوض بمؤسّسة الضمان الاجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات التي تعترض الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، من أجل الحصول على أفضل التقديمات والخدمات الصحيّة والاجتماعيّة.