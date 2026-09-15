تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوب لبنان

Lebanon 24
15-09-2026 | 03:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوب لبنان
بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوب لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية عبر صفحتها على موقع اكس ان قوات فريق القتال التابع للواء 55، بقيادة الفرقة 91 في الجيش الاسرائيلي، تعمل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان لإزالة التهديدات ضد دولة إسرائيل.
وتابعت: خلال نشاط القوات، وفي إطار عمليات تمشيط في المنطقة، عثرت القوات على موقع مكوث، وفيه فتحة نفق تابعة للتنظيم حزب الله الإرهابي ومنصات إطلاق جاهزة للاستخدام، كانت تحتوي على 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، وقد تُركت في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ودمّرت القوات الموقع والمنصات.
وختمت: لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله
Advertisement
بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل على إزالة التهديدات، مع مواصلة التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصور والفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوباً
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل قتالية في مجدل زون جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة من تل أبيب: هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. هذا ما عثر عليه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة إسرائيل

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2026-09-15
Lebanon24
05:36 | 2026-09-15
Lebanon24
05:30 | 2026-09-15
Lebanon24
05:30 | 2026-09-15
Lebanon24
05:21 | 2026-09-15
Lebanon24
05:13 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24