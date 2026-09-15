بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوب لبنان

#عاجل ‼️ العثور على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تُركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ: نشاط قوات فريق القتال التابع للواء 55 في



🔸تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 55، بقيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان لإزالة التهديدات ضد… pic.twitter.com/f5q4SaGSvq — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) September 15, 2026 Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر صفحتها على موقع اكس ان قوات فريق القتال التابع للواء 55، بقيادة الفرقة 91 في الجيش الاسرائيلي، تعمل في المنطقة الأمنية بجنوب لإزالة التهديدات ضد .وتابعت: خلال نشاط القوات، وفي إطار عمليات تمشيط في المنطقة، عثرت القوات على موقع مكوث، وفيه فتحة نفق تابعة للتنظيم الإرهابي ومنصات إطلاق جاهزة للاستخدام، كانت تحتوي على 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو الأراضي ، وقد تُركت في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ودمّرت القوات الموقع والمنصات.وختمت: لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب اللهبالمساس بمواطني دولة وقواته، وسيواصل العمل على إزالة التهديدات، مع مواصلة التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.