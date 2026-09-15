بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا
واوية عبر صفحتها على موقع اكس ان قوات فريق القتال التابع للواء 55، بقيادة الفرقة 91 في الجيش الاسرائيلي، تعمل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
لإزالة التهديدات ضد دولة إسرائيل
.
وتابعت: خلال نشاط القوات، وفي إطار عمليات تمشيط في المنطقة، عثرت القوات على موقع مكوث، وفيه فتحة نفق تابعة للتنظيم حزب الله
الإرهابي ومنصات إطلاق جاهزة للاستخدام، كانت تحتوي على 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية
، وقد تُركت في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ودمّرت القوات الموقع والمنصات.
وختمت: لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله
بالمساس بمواطني دولة إسرائيل
وقواته، وسيواصل العمل على إزالة التهديدات، مع مواصلة التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.