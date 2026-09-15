في ساحة النجمة جلسة مساءلة للحكومة والوزراء.. اليكم ابرز الكلمات

اعتبر النائب هادي أبو الحسن، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن لبنان يحتاج إلى موقف وطني موحّد، قائلاً: "لن نقبل بعد اليوم بأقلّ من دولة قوية وقادرة على صون سيادتها من خلال جيشها الوطني، ولا نريد وصاية من أحد، بل نريد لبنان سيداً حراً مستقلاً".

وأكد أن "لا مكان للمساومة في موضوع حصر السلاح"، مشدداً على أن إنجاز هذا الملف يحتاج إلى "ضمانات أكيدة وجدول زمني محدد، مع التزام صريح من كل الأطراف". وأضاف أن حصر السلاح لا يعني تجاوز الهواجس أو إدارة الظهر لها، وأن أي اتفاق يجب أن يوفر الضمانات اللازمة، على أن تكون الدولة الضامنة الفعلية بالتعاون مع الوسطاء الدوليين.

ودعا أبو الحسن إلى تفاوض يضمن حقوق لبنان ويعيدها كاملة، وإلى إعادة النظر في اتفاقية الإطار، قائلاً: "علينا أن نميّز بين مواجهة العدو دفاعاً عن لبنان، وبين تحوّل الوطن إلى مساحة مستباحة في حروب إقليمية ودولية".

باسيل :الحكومة أصبحت حكومة المحاور والخضوع

ألقى رئيس " " النائب جبران باسيل كلمة خلال جلسة المناقشة العامة للحكومة قال فيها: "نحن معارضة مسؤولة وأنا رئيس المعارضة ويجب أن نأخذ وقتًا أكثر للمناقشة. وجودنا في السلطة السابقة لا ينزع عنّا حق المعارضة وإذا كان لديكم دليل ضدنا في الفساد فقدّموه للقضاء وأنتم شركاء لـ"الحزب" إذ تتقاسمون معه السلطة، "ما بقا فيكن تقولوا ما خلونا" وكلامنا ليس شعبويًا والحكومة أصبحت حكومة المحاور والخضوع وفتحت باب الفتنة ولم تحصر السلاح بيد الدولة ولا خطة لديها للاصلاح".



أضاف:"نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب لأن سلاح لم يعد بإمكانه حماية لبنان ونحن مع السلام وليس الاستسلام. نحن مع حصرية السلاح بالكامل لكن لن ينجح نزع السلاح بالاستقواء بالخارج وندعو لتعديل المسار".



وتوجه إلى "حزب الله" بالقول: "ألم تكن تلال علي الطاهر كافية لوقف إطلاق النار؟".



ودعا إلى "بناء علاقات ودية مع "، معتبرا أن " الملف السوري يجب مقاربته بخلفية وطنية لا طائفية والنظام السوري يجب الا يكون امتدادا لأي طائفة في لبنان".

عز الدين: سرعة استجابة الحكومة لإيواء النازحين لم تكن على المستوى المطلوب





واعتبرت أنه "لا يكفي أن نحمي الطفل بل أن نساعده في استعادة حياته ونحن بحاجة إلى إجراءات استثنائية في ظلّ الوضع الراهن لتأمين عودة آمنة للطلاب في المدارس".



وسألت عن خطط الوزارة لنتائج العدوان اجتماعيًا وديموغرافيًا.

اعتبرت النائبة عناية عز الدين من مجلس النواب أن "سرعة استجابة الحكومة لإيواء النازحين لم تكن على المستوى المطلوب"، وقالت: "لا يمكن إدارة أزمة بهذا الحجم بالطريقة التي تمت فيها".واعتبرت أنه "لا يكفي أن نحمي الطفل بل أن نساعده في استعادة حياته ونحن بحاجة إلى إجراءات استثنائية في ظلّ الوضع الراهن لتأمين عودة آمنة للطلاب في المدارس".وسألت عن خطط الوزارة لنتائج العدوان اجتماعيًا وديموغرافيًا.

واعتبرت أن الواقع التربوي يفرض تحركاً عاجلاً، كاشفة عن وجود 360 ألف طالب نازح.



وسألت عن الخطة التي وضعتها وزارة التربية ضمن برنامج التعافي التربوي، ومدى جهوزية المدارس الرسمية لاستقبال الأطفال المتضررين جسدياً من الحرب.



وأشارت عز الدين إلى أن مدارس الجنوب لم تبدأ العام الدراسي اليوم أسوة ببقية المدارس، وأن الدراسة ستتأخر قرابة شهر في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الأموال، ومطالبة بتقديم دعم مالي مباشر للعائلات المتضررة حيث تدعو الحاجة.

السيد: بتنا عبيداً لدى الـ"IMF" ونعيش في "حكم رئاسي"

اعتبر النائب جميل السيد، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن لبنان بات خاضعاً لصندوق النقد الدولي، قائلاً: "بتنا عبيداً لدى الـIMF، فيما لا توجد أي خدمات ولا تزال الأمور تتفاقم".



وأشار السيد إلى أن الاتفاقيات التي لا يجوز فسخها سنةً فسنةً تستوجب موافقة مجلس النواب، منتقداً أداء هيئة التشريع والاستشارات التي قال إنها باتت "غبّ الطلب". وأضاف: "نعيش اليوم تقريباً في حكم رئاسي، حتى في ملف التعيينات".



وشدد على أن المحاسبة وحدها قادرة على إعادة ثقة المواطنين بالدولة والمصارف، معتبراً أن هذه الثقة لا تُستعاد "بالمناورات والنصوص التي يجري إنتاجها".

كنعان: الجيش ليس تفصيلاً ودعمه يجب أن يُترجم تمويلاً وتجهيزاً

اعتبر النائب إبراهيم كنعان، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن "الجيش ليس تفصيلاً في الدولة"، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبته بتنفيذ مهماته من دون تأمين المناخ السياسي الملائم والتمويل اللازم. وقال كنعان: "أيّدنا المفاوضات لوقف الحرب وتثبيت حقوق لبنان، ولكي يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة"، مشدداً على ضرورة تحويل دعم الجيش إلى التزام فعلي يُترجم بالتمويل والتجهيز ووضع خطة واضحة. عدوان لسلام: يُساءلونكم لأنكم تريدون للبنان أن يفاوض عن نفسه اعتبر النائب جورج عدوان، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن مساءلة رئيس الحكومة تأتي لأنه وحكومته ورئيس الجمهورية لم يستمروا في النهج السابق، قائلاً لسلام: "مساءلتك يا دولة الرئيس ضرورة لأنكم تريدون، للمرة الأولى، أن يفاوض لبنان عن نفسه، لا أن تفاوض كل دول العالم عنه". وفي سلسلة أسئلة، قال عدوان: "كيف تتجرأ أنت وحكومتك على اتخاذ قرار حصر السلاح؟ وكيف يتجرأ على اتخاذ موقف بحق سفير؟ وكيف لا تطلب حكومتكم سلفاً من مصرف لبنان؟ كل ذلك يحتاج إلى مساءلة بنظر البعض! وأضاف: "من يريدون محاسبة الحكومة هم من قاموا، على مر السنوات، بهذه الممارسات لأنهم لا يريدون الدولة". مخزومي: منحنا الثقة للحكومة مرتين ونجددها اليوم أعلن النائب فؤاد مخزومي دعمه للحكومة وتجديد الثقة بها، مؤكداً أن" موقفه يأتي إيماناً مني باقتصاد منتج ولبنان واحد وقرار واحد وسلاح واحد".



وقال مخزومي خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب: "منحنا الثقة للحكومة مرتين ونجددها اليوم".



وأشار إلى أن "الجنوب منكوب، ولا تزال أراضٍ لبنانية محتلة"، ورأى أن "هذه المأساة نتيجة سلاح حزب الله وارتهانه لإيران وجرّ لبنان إلى حرب لا يريدها".



ودعا إلى "وضع آليات واضحة ومحددة لحصر السلاح"، مشدداً على" ضرورة أن يكون القرار والسلاح تحت سلطة الدولة". حسن خليل: لبنان لا يُبنى باستهداف أحد اعتبر النائب خليل خلال جلسة مساءلة الحكومة أن "أي تفاوض واتفاق يُقاس بالنتيجة وبما أعطى لبنان وبما رتّب عليه"، متوجهاً إلى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: "أنت قلت الآن يا دولة الرئيس إن الاتفاق يخفف الكلفة على اللبنانيين، والسؤال: ما هي الكلفة التي خفّفها؟ هل حصل وقف إطلاق نار حقيقي؟".



وسأل خليل: "أين خُفّفت الكلفة فيما عمليات التجريف والهدم مستمرة وقرى تُمحى عن السجلات؟ وماذا تحقق من عودة الأهالي إلى القرى؟".



وقال:"قد نختلف في السياسة وفي قراءة المخاطر، وقد تبلغ الاختلافات حداً، لكن لا يجوز أن يتحول الاختلاف السياسي إلى قطيعة وإلى تحريض بين اللبنانيين".



وأضاف: "نحن أحوج إلى فتح قنوات الحوار، ولبنان لا يُبنى باستهداف أحد، بل بالشراكة والحوار والدولة ومؤسساتها". وفي ملف التفاوض، شدد خليل على أن أي مسار تفاوضي يقاس بنتائجه، سائلاً عن الكلفة التي خففها "اتفاق الإطار" عن اللبنانيين، وما تحقق على صعيد عودة الأهالي إلى القرى الحدودية. وتطرق إلى الانتخابات، معتبراً أن الحديث عنها قد يبدو مبكراً أو مستغرباً، إلا أن ما يبدو مبكراً اليوم قد يصبح متأخراً غداً، داعياً إلى بدء البحث منذ الآن في قانون الانتخاب والبطاقة الممغنطة والإصلاحات المطلوبة. وأكد خليل أن السلم الداخلي "خط أحمر"، وأن حماية الاستقرار مسؤولية مشتركة، قائلاً: "قد نختلف في السياسة، لكن لا يجوز أن يتحول الاختلاف السياسي إلى قطيعة بين اللبنانيين أو تهديد للاستقرار، فلبنان لا يُبنى بانتصار مكوّن على آخر". حسن عز الدين: لبنان لا يُبنى بالإقصاء اكد النائب حسن عز الدين خلال مداخلته في مجلس النواب أن "العدو هو أساس بلاء لبنان"، مشيراً إلى أن"السلطة وقّعت اتفاق الإطار بحبر إسرائيلي من دون أن تملك أي ورقة رابحة".



وقال عز الدين : إن "المطلوب من السلطة أن تقدّم أوراق قوتها مسبقاً"، مؤكداً أن "المعادلة الداخلية محكومة بالتفاهم الوطني، وأن الرهان على إضعاف المقاومة خاسر".



وشدد على أن "لبنان لا يُبنى بالإقصاء"،مؤكدا أن "الاستقواء بالخارج ليس سوى وهم، ولبنان لا يُبنى إلا بالتفاهم والتوافق بين جميع مكوّناته". ضاهر: 40% من الرواتب تذهب للكهرباء اعتبر النائب ميشال ضاهر، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن التهرب الضريبي يمثل إحدى أبرز المشكلات المالية، كاشفاً أن إحدى الشركات مترتب عليها مليارا دولار من ضريبة القيمة المضافة TVA. وقال ضاهر إن الدولة "مفلسة"، مضيفاً: "ألغينا السرية المصرفية، لكننا لم نر أي محاسبة". وفي ملف الكهرباء، أكد أن أصحاب المولدات يتحكمون بالمواطنين وأن الوضع لم يعد يحتمل، مشيراً إلى أن 40% من رواتب اللبنانيين تذهب لتسديد كلفة الكهرباء. جرادي: التفاوض تحت التهديد "ساقط" ولا مبرر للحياد أمام العدوان اعتبر النائب إلياس جرادي، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن التفاوض تحت التهديد "ساقط"، وقال مخاطباً رئيس الحكومة: "العدو يعتدي علينا منذ عقود، وليس مبرراً أن نقف على الحياد". وانتقد جرادي لجوء الحكومة إلى الاستدانة من الخارج، معتبراً أنها بذلك تغرق لبنان في مزيد من الديون. كما رأى أن النازح تعرض للاستغلال خلال الحرب، مشيراً إلى أنهم طالبوا الحكومة بوضع ضوابط، إلا أن جوابها كان: "نحن في نظام اقتصادي حر". ضو: غياب حصرية السلاح يهدد السلم الأهلي اعتبر النائب مارك ضو، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن الحكومة ورثت أزمات وحروباً متراكمة، إلا أن المواطن هو من يتحمل تداعيات الانهيار، مطالباً إياها ببذل مزيد من العمل لمعالجة الأوضاع.



وسأل ضو عن أسباب عدم زيادة الموارد المخصصة لبرنامج "أمان"، وقال: "نعلم أن المواجهة صعبة، لكن هذا هدف الحكومة، ولا يمكن أن تكون الدولة العميقة عذراً لها".



وفي ملف السلاح، شدد على ضرورة حصره بيد الدولة وتنفيذ القرار بحزم عبر الجيش، معتبراً أن غياب حصرية السلاح يهدد السلم الأهلي، وأن الحوارات لم توصل إلى أي نتيجة. الموسوي: الحكومة تعطي الجيش قرار الانسحاب بدلاً من الدفاع عن أهل الجنوب اعتبر النائب إبراهيم الموسوي، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن الحكومة تعطي الجيش اليوم قراراً بالانسحاب بدلاً من قرار الدفاع عن أهل الجنوب. وسأل الموسوي الحكومة: "هل زودتم الجيش بالسلاح؟"، مضيفاً: "ممنوع على الجيش أن يأخذ حتى طلقة كلاشينكوف". وفي ملف الاتصالات، قال إن الحكومة رفعت عنوان "الإصلاح والإنقاذ"، متسائلاً عن الإصلاح المطلوب وحوكمة شركتي الخلوي، وما تحقق عملياً في ملفات إعادة هيكلة الوزارة وإدخال "ستارلينك" والجيل الخامس.

نجاة عون: الجنوب ليس حكراً على أحد

اعتبرت النائبة نجاة عون، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن الحكومة تسلمت دولة مفلسة ومثقلة بالديون وسياسات التعطيل، بعدما اعتمدت الحكومات المتعاقبة المحاصصة وأسهمت في إنشاء دويلات، بينها ما وصفته بـ"الدويلة العسكرية لحزب الله". وأشارت إلى أن حكومات سابقة وقعت اتفاقيات دولية من دون تنفيذها.



وقالت عون: "الجنوب ليس حكراً على أحد، بل هو ملك لأهله، ولا يحق لأي حزب أن يحفر أنفاقاً زلزلت الأرض تحت أقدام الناس".



وأكدت أن ضخامة المشكلات التي ورثتها الحكومة لا تعني غض النظر عن المساءلة، داعية إلى إعادة النظر في المراسيم الضريبية المتعلقة بالنفايات، لأنها تتجاوز ما يحدده القانون.

سعد: المفاوض اللبناني خالف النصوص الدستورية