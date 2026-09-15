تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عيسى في زوطر... ماذا تريد واشنطن أن ترى في الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-09-2026 | 05:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عيسى في زوطر... ماذا تريد واشنطن أن ترى في الجنوب؟
عيسى في زوطر... ماذا تريد واشنطن أن ترى في الجنوب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يكون من السهل التعامل مع زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى زوطر الغربية على أنها محطة في جولة جنوبية، أو زيارة ذات طابع رمزي لبلدة لبنانية تقع في منطقة شديدة الحساسية. لكن وضع الزيارة في سياقها السياسي والميداني يجعلها أكثر دلالة من ذلك بكثير.
فالسفير الأميركي لم يختر منطقة جنوبية بعيدة عن خطوط التماس، بل ذهب إلى نقطة يستطيع منها أن يعاين مباشرة الواقع المقابل، حيث الانتشار الإسرائيلي وحيث تتحول الخرائط التي تُناقش في غرف التفاوض إلى واقع جغرافي وعسكري على الأرض. وهنا تبدأ أهمية الزيارة.
Advertisement
فمنذ بدء المسار الأميركي الجديد في لبنان، لم تعد واشنطن تتعامل مع الجنوب باعتباره مجرد جبهة أمنية بين لبنان وإسرائيل. فقد أصبح الملف جزءاً من معادلة أوسع تتصل بمستقبل الدولة اللبنانية نفسها، أي بمعنى من يملك قرار الحرب والسلم، من ينتشر جنوباً، ماذا سيكون مصير السلاح خارج مؤسسات الدولة، وكيف يمكن الوصول إلى ترتيبات تمنع عودة الحرب من دون أن تتحول الترتيبات المؤقتة إلى وقائع دائمة؟
وفي هذا السياق، تأتي زوطر كواحدة من النقاط التي يمكن من خلالها اختبار الفارق بين ما يُتفق عليه سياسياً وما يُفرض ميدانياً.
فإذا كانت واشنطن تدفع في اتجاه تعزيز دور الجيش وحصر السلاح بيد الدولة، فإنها في المقابل معنية بأن ترى ماذا تفعل إسرائيل على الأرض. لأن مطالبة لبنان ببسط سلطة الدولة لا يمكن فصلها عمّا سيبقى من هذه السلطة إذا استمر الاحتلال أو تحولت مواقع الانتشار الإسرائيلي إلى خطوط ثابتة؟ وهذا تحديداً ما يجعل زيارة عيسى قابلة لقراءة مزدوجة.
هي رسالة إلى الجانب اللبناني بأن الولايات المتحدة تتابع عملية تثبيت سلطة الدولة ميدانياً، لكنها في الوقت نفسه رسالة إلى إسرائيل بأن الواقع الذي تصنعه على الأرض ليس خارج الرصد الأميركي.
فواشنطن، إذا كانت تريد إنجاح المسار السياسي، لا تستطيع أن تسمح بأن تصبح الوقائع العسكرية بديلاً من التفاوض. وفي المقابل، لا تستطيع أن تطلب من الدولة اللبنانية أن تتحمل كامل مسؤولية الجنوب بينما تبقى إسرائيل قادرة على فرض وقائع جديدة كلما أرادت.
من هنا يمكن فهم اختيار زوطر الغربية. فالمنطقة ليست مجرد اسم على الخريطة، بل نقطة تختصر جزءاً من المشكلة الجنوبية، من حيث محاولة بعض البلدات الجنوبية استعادة بعض من جوانب حياتها، وحيث أن الجيش يعمل على تثبيت حضوره، وحيث أن الجود الإسرائيلي في الجهة المقابلة لا يزال واقعًا مفروضًا بقوة النار، وحيث لم يصل ملف التفاوض بعد إلى مرحلة تسمح باعتبار الوضع الميداني مستقراً ونهائياً.
والأكثر دلالة أن زيارة عيسى تأتي في توقيت يتقدم فيه ملف دعم الجيش دولياً، مع اقتراب اجتماع باريس. وبالتالي، فإن الصورة التي حملها السفير معه من الجنوب إلى بيروت ليست منفصلة عن النقاش حول مستقبل المؤسسة العسكرية وقدرتها على القيام بالدور المطلوب منها. لكن هناك بعداً آخر لا يقل أهمية لفحوى هذه الزيارة، وهي أن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد فقط معرفة حجم الانتشار الإسرائيلي، بل تريد أيضاً معرفة ما إذا كان الواقع الجنوبي يسمح فعلاً بانتقال لبنان من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة تثبيت الحل. وهذا يتطلب معرفة دقيقة بما يجري على الأرض، لا الاكتفاء بالمواقف السياسية التي تقدمها الأطراف.
بمعنى آخر، فإن زيارة عيسى قد تكون أقرب إلى معاينة اختبارية للميدان قبل المرحلة التالية من السياسة. فهل تريد واشنطن تثبيت الوضع القائم، أم تغييره؟
بصراحة، لا توجد معطيات كافية للقول إن الزيارة تعني أن الانسحاب الإسرائيلي أصبح وشيكاً، ولا يصح تحميلها ما لا تحتمل. لكن يمكن القول إن نزول السفير شخصياً إلى هذه المنطقة، في هذا التوقيت، يؤكد أن الجنوب لم يعد ملفاً يُدار فقط عبر الوسطاء والتقارير، بل أصبح ملفاً يحتاج إلى قراءة ميدانية مباشرة.
والأهم أن واشنطن تبدو أمام معادلة دقيقة، إذ عليها أن تساعد الدولة اللبنانية والجيش على الإمساك بالجنوب، وأن تضغط في الوقت نفسه لمنع "حزب الله" من إعادة إنتاج وضع ما قبل الحرب، وأن تتعامل مع إسرائيل لمنع تحويل أمنها الميداني إلى ذريعة لإقامة واقع دائم داخل الأراضي اللبنانية. وهذه ليست، في رأي كثيرين، مهمة سهلة.
لأن نجاح المسار الأميركي لا يقاس فقط بقدرة لبنان على ضبط السلاح أو بقدرة الجيش على الانتشار، بل أيضاً بقدرته على الوصول إلى صيغة تجعل الحدود قابلة للحياة من دون أن يبقى لبنان تحت رحمة قرار عسكري إسرائيلي أو قرار عسكري لبناني خارج الدولة.
لذلك، ربما تكون الصورة الأهم في زيارة عيسى إلى زوطر الغربية ليست في ما قاله، بل في ما اختار أن يراه.
فمن مكانه في زوطر الغربية، كانت أمامه ثلاث حقائق في مشهد واحد: دولة لبنانية تحاول استعادة حضورها، جيش يحاول أن يثبت دوره، وإسرائيل تحاول أن تحافظ على هامش أمني وميداني في الجهة المقابلة.
وهذه هي بالضبط المعادلة التي تريد واشنطن، على ما يبدو، أن تحسمها قبل أن يصبح أي ترتيب جديد أمراً واقعاً.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
الحوار الأميركي مع "الحزب": ماذا تريد واشنطن وماذا تريد"حارة حريك"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل من السفير عيسى.. ماذا حمل الى الجنوب؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير ميشال عيسى: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد لبنان بلدًا آمنًا ومستقلًّا
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى من دار الفتوى: نريد لبنان بلدًا آمنًا ومستقلًا
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 23:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الاحتلال

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-09-15
Lebanon24
15:54 | 2026-09-15
Lebanon24
15:30 | 2026-09-15
Lebanon24
15:00 | 2026-09-15
Lebanon24
14:30 | 2026-09-15
Lebanon24
14:20 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24