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لبنان

قرار من وزارة الاقتصاد... تعليق التداول بأجبان ينتجها هذا المعمل

Lebanon 24
15-09-2026 | 05:36
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط قرارا يتعلق بتعليق التداول بسلعة الاجبان من انواع (دوبل كريم وعكاوي)، جاء فيه:
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- المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة الاجبان من انواع (دوبل كريم ماركة الصباح، عكاوي ماركة الصباح) من انتاج معمل الصباح للالبان والاجبان لصاحبته السيدة صباح احمد جمعة في المرج - البقاع الغربي، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الدوبل كريم احتواؤها على مادة النشاء ولعينة من جبنة العكاوي عدم مطابقتها من الناحية الجرثومية.

- المادة الثانية: يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من السلع المذكورة والمطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإيفاد جدول  بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ  وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 
 
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