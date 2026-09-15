عز الدين: 360 ألف طالب نازح وتأخّر الدراسة شهراً في بعض المناطق

اعتبرت النائبة ، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن الواقع يفرض تحركاً عاجلاً، كاشفة عن وجود 360 ألف طالب نازح.

وسألت عن الخطة التي وضعتها وزارة التربية ضمن برنامج التعافي التربوي، ومدى جهوزية المدارس الرسمية لاستقبال الأطفال المتضررين جسدياً من الحرب.

وأشارت إلى أن مدارس الجنوب لم تبدأ العام الدراسي اليوم أسوة ببقية المدارس، وأن الدراسة ستتأخر قرابة شهر في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الأموال، ومطالبة بتقديم دعم مالي مباشر للعائلات المتضررة حيث تدعو الحاجة.