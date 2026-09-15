وزير العمل شارك في منتدى "شعاع الأمل" في ميينا

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شارك وزير العمل حيدر في المنتدى العلمي الذي تنظمه في فيينا حول مبادرة "شعاع الأمل" ومراكز الارتكاز، بمشاركة سفيرة في فيينا سينتيا شدياق، ومدير الهيئة للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي، حيث ألقى حيدر كلمة باسم لبنان تناول فيها أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة السرطان وتوفير رعاية صحية متقدمة وعادلة للمرضى.وأكد حيدر أن" مواجهة السرطان لا تقتصر على الجانب الطبي، بل ترتبط أيضاً بأبعاد اجتماعية واقتصادية، نظراً إلى انعكاس المرض على حياة الإنسان وعائلته وقدرته على العمل ومصدر دخله"، مشدداً على أن "تعزيز رعاية مرضى السرطان يشكل أيضاً حماية للإنسان وقدرته على الاستمرار في حياته المهنية والاجتماعية والعودة إلى عمله بكرامة متى سمحت حالته الصحية بذلك".وأشار إلى" أهمية الشراكة القائمة بين لبنان والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما وفرته من دعم تقني وتدريب وبناء للقدرات،" مؤكداً أن لبنان، رغم الأزمات الاقتصادية والاستقرار الإقليمي الصعب، "حافظ على قدرات وخبرات مهمة في مجالات الطب والعلاج بالأشعة ورعاية مرضى السرطان".وشدد وزير العمل على أن" لبنان ينظر إلى مبادرة "شعاع الأمل" باعتبارها فرصة لتعزيز قدراته الطبية والعلمية، وفي الوقت نفسه للمساهمة بخبراته وكفاءاته في دعم قدرات دول المنطقة، انطلاقاً من مكانته الطبية والأكاديمية وامتلاكه مؤسسات جامعية وطبية متخصصة".وأكد حيدر " لبنان بمواصلة الشراكة مع الذرية"، معتبراً أن "النجاح الحقيقي لهذه المبادرات يقاس بقدرتها على إنقاذ حياة الإنسان، وتأمين العلاج للمريض، ومساعدة العامل قدرته على كسب عيشه، ومنح العائلات الأمل".يُذكر أن الوزير حيدر انتقل من إلى فيينا للمشاركة في هذه الفعالية وإلقاء كلمة لبنان، على أن يعود إلى القاهرة لاستكمال برنامج زيارته، حيث يرعى ندوة الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المنعقدة في القاهرة، ويلقي كلمته بصفته راعي الحفل.