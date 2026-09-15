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لبنان

كنعان: الجيش ليس تفصيلاً ودعمه يجب أن يُترجم تمويلاً وتجهيزاً

Lebanon 24
15-09-2026 | 06:17
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كنعان: الجيش ليس تفصيلاً ودعمه يجب أن يُترجم تمويلاً وتجهيزاً
كنعان: الجيش ليس تفصيلاً ودعمه يجب أن يُترجم تمويلاً وتجهيزاً photos 0
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اعتبر النائب إبراهيم كنعان، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن "الجيش ليس تفصيلاً في الدولة"، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبته بتنفيذ مهماته من دون تأمين المناخ السياسي الملائم والتمويل اللازم.

وقال كنعان: "أيّدنا المفاوضات لوقف الحرب وتثبيت حقوق لبنان، ولكي يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة"، مشدداً على ضرورة تحويل دعم الجيش إلى التزام فعلي يُترجم بالتمويل والتجهيز ووضع خطة واضحة.

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