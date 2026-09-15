كنعان: الجيش ليس تفصيلاً ودعمه يجب أن يُترجم تمويلاً وتجهيزاً

اعتبر ، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن "الجيش ليس تفصيلاً في الدولة"، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبته بتنفيذ مهماته من دون تأمين المناخ السياسي الملائم والتمويل اللازم.

وقال : "أيّدنا المفاوضات لوقف الحرب وتثبيت حقوق ، ولكي يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة"، مشدداً على ضرورة تحويل دعم الجيش إلى فعلي يُترجم بالتمويل والتجهيز ووضع خطة واضحة.