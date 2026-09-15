عدوان لسلام: يُساءلونكم لأنكم تريدون للبنان أن يفاوض عن نفسه

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اعتبر النائب جورج عدوان، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن مساءلة رئيس الحكومة تأتي لأنه وحكومته ورئيس الجمهورية لم يستمروا في النهج السابق، قائلاً لسلام: "مساءلتك يا دولة الرئيس ضرورة لأنكم تريدون، للمرة الأولى، أن يفاوض لبنان عن نفسه، لا أن تفاوض كل دول العالم عنه".
وفي سلسلة أسئلة، قال عدوان: "كيف تتجرأ أنت وحكومتك على اتخاذ قرار حصر السلاح؟ وكيف يتجرأ وزير الخارجية على اتخاذ موقف بحق سفير؟ وكيف لا تطلب حكومتكم سلفاً من مصرف لبنان؟ كل ذلك يحتاج إلى مساءلة بنظر البعض!
وأضاف: "من يريدون محاسبة الحكومة هم من قاموا، على مر السنوات، بهذه الممارسات لأنهم لا يريدون الدولة".