عدوان لسلام: يُساءلونكم لأنكم تريدون للبنان أن يفاوض عن نفسه

اعتبر ، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن مساءلة رئيس الحكومة تأتي لأنه وحكومته ورئيس الجمهورية لم يستمروا في النهج السابق، قائلاً لسلام: "مساءلتك يا ضرورة لأنكم تريدون، للمرة الأولى، أن يفاوض عن نفسه، لا أن تفاوض كل دول العالم عنه".

وفي سلسلة أسئلة، قال عدوان: "كيف تتجرأ أنت وحكومتك على اتخاذ قرار حصر السلاح؟ وكيف يتجرأ على اتخاذ موقف بحق سفير؟ وكيف لا تطلب حكومتكم سلفاً من ؟ كل ذلك يحتاج إلى مساءلة بنظر البعض!

وأضاف: "من يريدون محاسبة الحكومة هم من قاموا، على مر السنوات، بهذه الممارسات لأنهم لا يريدون الدولة".