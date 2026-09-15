علي حسن خليل للحكومة: الدولة لا تقاس بما تقوله عن نفسها... أين التزاماتكم؟

اعتبر ، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن اختيار الحكومة عنوان "الإصلاح والدولة العادلة" لا يكفي، قائلاً: "الدولة لا تقاس بما تقوله عن نفسها، بل بما تقدمه للمواطنين". وسأل الحكومة: "أين نحن من الالتزامات التي تحدثتم عنها؟".

وفي ملف التفاوض، شدد أن أي مسار تفاوضي يقاس بنتائجه، سائلاً عن الكلفة التي خففها "اتفاق الإطار" عن اللبنانيين، وما تحقق على صعيد عودة الأهالي إلى القرى الحدودية.

وتطرق إلى الانتخابات، معتبراً أن الحديث عنها قد يبدو مبكراً أو مستغرباً، إلا أن ما يبدو مبكراً اليوم قد يصبح متأخراً غداً، داعياً إلى بدء البحث منذ الآن في قانون الانتخاب والبطاقة الممغنطة والإصلاحات المطلوبة.

وأكد خليل أن السلم الداخلي "خط أحمر"، وأن حماية الاستقرار مسؤولية مشتركة، قائلاً: "قد نختلف في السياسة، لكن لا يجوز أن يتحول الاختلاف السياسي إلى قطيعة بين اللبنانيين أو تهديد للاستقرار، فلبنان لا يُبنى بانتصار مكوّن على آخر".