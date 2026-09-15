حسن عز الدين: التفجيرات الإسرائيلية ترمّد القرى واتفاق الإطار أدخل لبنان في مأزق

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اعتبر النائب حسن عز الدين، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة حوّلت حياة المواطنين إلى معاناة دائمة، قائلاً: "لا نستطيع النوم ليلاً ولا نهاراً نتيجة التفجيرات الإسرائيلية واقتلاع الأشجار وترميد القرى، وليس تدميرها فحسب، فالعدو هو أساس بلاء هذا البلد".
ورأى عز الدين أن السلطة وقّعت "اتفاق الإطار" الذي قال إنه "صيغ بحبر إسرائيلي"، معتبراً أنها بذلك أدخلت لبنان في مأزق سياسي صعب.
وأكد أن "الاستقواء بالخارج ليس سوى وهم"، مشدداً على أن لبنان لا يُبنى إلا بالتفاهم والتوافق بين كل مكوّناته.