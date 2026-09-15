ضاهر: 40% من الرواتب تذهب للكهرباء

اعتبر النائب ، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن التهرب الضريبي يمثل إحدى أبرز المشكلات المالية، كاشفاً أن إحدى الشركات مترتب عليها مليارا دولار من ضريبة القيمة المضافة TVA.

وقال إن الدولة "مفلسة"، مضيفاً: "ألغينا السرية المصرفية، لكننا لم نر أي محاسبة".

وفي ملف الكهرباء، أكد أن أصحاب المولدات يتحكمون بالمواطنين وأن الوضع لم يعد يحتمل، مشيراً إلى أن 40% من رواتب اللبنانيين تذهب لتسديد كلفة الكهرباء.