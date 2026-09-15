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لبنان

ضاهر: 40% من الرواتب تذهب للكهرباء

Lebanon 24
15-09-2026 | 06:54
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ضاهر: 40% من الرواتب تذهب للكهرباء
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اعتبر النائب ميشال ضاهر، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن التهرب الضريبي يمثل إحدى أبرز المشكلات المالية، كاشفاً أن إحدى الشركات مترتب عليها مليارا دولار من ضريبة القيمة المضافة TVA.

وقال ضاهر إن الدولة "مفلسة"، مضيفاً: "ألغينا السرية المصرفية، لكننا لم نر أي محاسبة".

وفي ملف الكهرباء، أكد أن أصحاب المولدات يتحكمون بالمواطنين وأن الوضع لم يعد يحتمل، مشيراً إلى أن 40% من رواتب اللبنانيين تذهب لتسديد كلفة الكهرباء.

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