جرادي: التفاوض تحت التهديد "ساقط" ولا مبرر للحياد أمام العدوان

اعتبر النائب ، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن التفاوض تحت التهديد "ساقط"، وقال مخاطباً رئيس الحكومة: "العدو يعتدي علينا منذ عقود، وليس مبرراً أن نقف على الحياد".

وانتقد لجوء الحكومة إلى الاستدانة من الخارج، معتبراً أنها بذلك تغرق في مزيد من الديون.

كما رأى أن النازح تعرض للاستغلال خلال الحرب، مشيراً إلى أنهم طالبوا الحكومة بوضع ضوابط، إلا أن جوابها كان: "نحن في نظام اقتصادي حر".