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لبنان

الموسوي: الحكومة تعطي الجيش قرار الانسحاب بدلاً من الدفاع عن أهل الجنوب

Lebanon 24
15-09-2026 | 07:17
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الموسوي: الحكومة تعطي الجيش قرار الانسحاب بدلاً من الدفاع عن أهل الجنوب
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اعتبر النائب إبراهيم الموسوي، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن الحكومة تعطي الجيش اليوم قراراً بالانسحاب بدلاً من قرار الدفاع عن أهل الجنوب.

وسأل الموسوي الحكومة: "هل زودتم الجيش بالسلاح؟"، مضيفاً: "ممنوع على الجيش أن يأخذ حتى طلقة كلاشينكوف".

وفي ملف الاتصالات، قال إن الحكومة رفعت عنوان "الإصلاح والإنقاذ"، متسائلاً عن الإصلاح المطلوب وحوكمة شركتي الخلوي، وما تحقق عملياً في ملفات إعادة هيكلة الوزارة وإدخال "ستارلينك" والجيل الخامس.

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