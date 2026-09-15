في قصر بعبدا.. سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وإقتصادية

شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وإقتصادية.

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وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية.

كما تطرّق البحث إلى حاجات الجيش التي ستُعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيُعقد الخميس في باريس للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.

النائب مطر

نيابيا، استقبل النائب إيهاب مطر الذي تحدث بعد اللقاء فقال: "استمعت من فخامة الرئيس الى رؤيته للتطورات في المنطقة ولمست حرصه الكبير على مصلحة واللبنانيين وتثبيت السيادة والحفاظ على مصلحة الشعب اللبناني والاهتمام بأمور هذا الشعب. وتناولنا أمورا مرتبطة بالجهد الذي يبذله فخامة الرئيس لا سيما في المحافظة على العلاقة مع محيطنا العربي والاجنبي عبر الزيارات المكوكية التي يقوم بها، وشكرته على اتفاق الاطار و مسار المفاوضات الذي اختاره. فكل مسار يقوم به الرئيس عون هو مسار مشرف، ومن الطبيعي جداً أن انقل لفخامته شكر اهالي الموقوفين بعد توقيعه قانون العفو العام . ونحن منفتحون على توضيح اي التباس في ما يخص بعض المصطلحات ونتفهم المسار القضائي لهذا القانون والطعن المقدم من قبل بعض النواب، ولكن الاساس هو عدم فقدان روحيته، فنحن لا نريد اعادة انتاج معاناة الموقوفين والناس، إذ ان هناك الكثير من المظلومين الذين تم انصافهم عبر توقيع القانون ونحن بحاجة لاستكمال هذا المسار."

وتابع: "كما تم التطرق خلال اللقاء الى مواضيع انمائية تخص والشمال ونقلت اليه رسالة شكر من اهالي هذه المنطقة على اهتمامه بإنمائها والمشاريع التي تم تدشينها في المرحلة الماضية، وفخامة الرئيس يحظى بشعبية كبيرة في وطرابلس وقد سمعت كلاماً مشجعاً من فخامته يدل على مدى اهتمامه بالاستمرار بالمسار التنموي في هذه المنطقة."

النائبة صليبا

نيابيا أيضا، استقبل رئيس الجمهورية النائبة نجاة عون صليبا وعرض معها الاوضاع العامة في ضوء آخر التطورات. وبعد اللقاء تحدث النائبة صليبا للإعلاميين فقالت: "جئنا للتأكيد على موقفنا الداعم لموقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد ان الحل لهذا الخراب والدمار الذي نعيشه هو عبر الطرق الدبلوماسية. ونشدّ على يد فخامة الرئيس ليتابع هذه المساعي الدبلوماسية لنسير بلبنان نحو الخلاص."

وتابعت: "‎إنّ ما ترتكبه من قتل وتهجير وتدمير للقرى والمنازل والبنى التحتية لا يمكن أن يقبله أي إنسان أو ضمير حي. لكن مواجهتها لا تكون بمزيد من الانقسام ولا بقرارات منفردة تعرّض لبنان وأهله لمزيد من الدمار، بل بالتفاف وطني حقيقي حول رئيس الجمهورية والحكومة ومؤسسات الدولة، لتتولى وحدها قرار الدفاع والتفاوض والمواجهة السياسية والقانونية. أن انقسامنا يضعف لبنان ويمنح إسرائيل الذريعة للاستمرار، أما وحدتنا تحت سقف الدولة فهي مصدر قوتنا وسبيلنا لحماية أرضنا وأهلنا واستعادة حقوقنا."





رئيس الريجي

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية( الريجي) المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء المجلس السادة: المهندس جورج حبيقة، الدكتور عصام سلمان، المهندس عماد البساط، الدكتور مازن عبود، الذين اطلعوه على اهم الإنجازات التي تحققت في عمل "الريجي". وفي هذا السياق قال المهندس سقلاوي ان "الريجي" كانت اول إدارة تنجز إعادة تقييم الأصول الثابتة والمخزون بناء لقرار الصادر الرقم 330 تاريخ 5/12/2024 وجاءت القيمة للأصول الثابتة والمخزون 400 مليون دولار ونفذتها شركة UTC، وهذا التقييم لا يشمل العائدات والماركات والتي يتجاوز تقييمها 10 مليارات دولار لا سيما ماركة " سيدرز" التي تنتج نحو مليون صندوق شهريا. وأضاف "على رغم الظروف التي تمر بها البلاد فقد دشنت الريجي محطة كهرباء هجينة بقوة 4 ميغاواط واستطعنا نقل مخزون التبغ من مستودع الريجي في كفررمان نتيجة تدابير استثنائية اعتمدت لنقل المحاصيل المقدّرة بمليوني كيلوغرام وقد تحقق ذلك تحت القصف الذي كان يستهدف المنطقة، والإدارة في صدد البدء بإنجاز التحضيرات لاستلام محاصيل التبغ من بلدة رميش.

وأشار المهندس سقلاوي الى ان شركة فيليب موريس العالمية التي تمنح شهادات في صناعات التبغ، أعطت "الريجي" التصنيف الذهبي للصناعة " وهذا يدل على ان الثقة بصناعة التبغ في لبنان باتت ترتقي الى مركز عال على المستويات الدولية.

وتحدث المهندس سقلاوي عن تقديم "الريجي" دعما للبلديات التي تضم مزارعي تبغ بمبالغ محدودة قيمتها 15 الف دولار لكل بلدية وذلك لتحسين ظروف العاملين في حقل التبغ وبلغ عدد البلديات المستفيدة 76 بلدية في عكار والجنوب والبقاع. وتحقق أيضا تدشين خط الإنتاج لشركة فيليب موريس برعاية وزير المال، وكذلك تركيب خط للشركة نفسها بواسطة فنيي الإدارة بعدما غادر الفنيون الأجانب لبنان بسبب الظروف الراهنة. كما تم تركيب خطوط انتاج السجائر الالكترونية في بكفيا VIPE وبدأ الإنتاج فعليا في الخط الأول. وباشرت المؤسسة في البدء بتأهيل تركيب خط انتاج جديد في بكفيا. وعلى صعيد مكافحة التهريب أوضح المهندس سقلاوي ان المؤسسة تقوم بعمليات شبه يومية في كل المناطق بالتعاون مع إدارة الجمارك.

وقدر المهندس سقلاوي العائدات للعام 2026 بـــ 500 مليون دولار معتبرا ان كل ما تحقق يعود الى الثقة التي وضعها الرئيس عون بالإدارة الراهنة للريجي والتي مكّنت من اتخاذ قرارات فاعلة بعيدا عن الروتين الذي يعرقل عمل الإدارات.

ورحّب الرئيس عون برئيس وأعضاء مجلس إدارة "الريجي" منوها بالجهود التي انجزتها الشركة وبما حققته من إيرادات مالية للخزينة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة، والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في ضبط القطاع ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة بالتبغ. وذكر رئيس الجمهورية بالبعد الاجتماعي لدور الريجي لا سيما لجهة تشغل اليد العاملة الزراعية خصوصا في المناطق التي تعتمد على زراعة التبغ كمورد رئيسي في الجنوب والبقاع وعكار. وتوقف الرئيس عون عند أهمية الثقة العالمية بالريجي، وبالخطوات الجديدة المعتمدة في التحديث الإداري او الرقمنة وربطها بالتوجه العام للدولة نحو اصلاح المؤسسات. وقال الرئيس عون ان الشفافية والإدارة السليمة التي تميزت بها "الريجي" هي التي أدت الى النجاحات التي تحققت "لان العمل كانت من اجل المصلحة الوطنية وليس المصالح الشخصية."

الفنانة كارول سماحة

وفي قصر بعبدا، الفنانة كارول سماحة التي زارت الرئيس عون لشكره على تعزيتها بوفاة زوجها.