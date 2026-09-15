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لبنان

سعد: المفاوض اللبناني خالف النصوص الدستورية... و150 ألف طن من النفايات تتكدس عند صيدا

Lebanon 24
15-09-2026 | 07:31
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سعد: المفاوض اللبناني خالف النصوص الدستورية... و150 ألف طن من النفايات تتكدس عند صيدا
سعد: المفاوض اللبناني خالف النصوص الدستورية... و150 ألف طن من النفايات تتكدس عند صيدا photos 0
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اعتبر النائب أسامة سعد، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن "المفاوض اللبناني خالف النصوص الدستورية واستثنى فريقه من أحكام مقاطعة إسرائيل"، ما يفرض على مجلس النواب التدخل الفوري. وقال إن النفوذ الأميركي حضر بقوة، فيما غابت الشرعية الدولية واتفاقية الهدنة، محذراً من أن هذا الاختلال سيكبد لبنان أثماناً باهظة.

ورأى سعد أن مسار المفاوضات يعاكس تطلعات اللبنانيين، مضيفاً: "نواجه عدواناً مجرماً، ولبنان ليس شعوب الطوائف، وإلا فلا قيمة للمؤسسات الدستورية وغير الدستورية". وسأل عن مصير الفلسطينيين في لبنان، وعما إذا كانت الحكومة تسعى إلى توقيع معاهدة سلام والتطبيع مع إسرائيل.

وفي الملف البيئي، كشف سعد أن 150 ألف طن من النفايات تتكدس "على كتف مدينة صيدا" من دون معالجة، رغم دفع الأموال، محذراً من مشكلة بيئية وصحية تواجه المدينة. وسأل وزارة البيئة: "هل تعلمون حجم النفايات غير المعالجة التي قُبض ثمن معالجتها؟ وهل ستدفع وزارة المال لهذا المعمل الذي لا يعالج؟".

كما سأل: "من ألغى من العقد بند معالجة 200 طن من نفايات صيدا مجاناً؟ ومن يتحمل مسؤولية جبل النفايات المتراكم؟".

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الشرعية الدولية

وزارة البيئة

الفلسطينيين

أسامة سعد

إسرائيل

الدستور

فلسطين

لبنان

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