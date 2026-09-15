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لبنان

الجميّل: أمام الحكومة خياران إما الخضوع أو التنفيذ

Lebanon 24
15-09-2026 | 07:54
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الجميّل: أمام الحكومة خياران إما الخضوع أو التنفيذ
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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن الحكومة أمام خيارين، "إما القبول بالأمر الواقع والخضوع للعراقيل والمزايدات والاعتبارات التي لم تسمح لنا بأن نقوم، وإما أن تفعل"، متوجهاً إلى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: "أنتم أمام خيارين، إما الخضوع أو التنفيذ".
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وقال الجميّل خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب: "55 سنة ولم نتمكن من بناء دولة، وهذه الحكومة هي الأولى التي لديها موقف واضح وصحيح في ظل سيطرة الدولة على الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية".

وحذّر من أن "لبنان ذاهب إلى التفكك والمجتمع اللبناني يتجه إلى التفكك"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ خطوات حاسمة في سبيل بناء الدولة".

وأشار إلى أن "ثلاثة حروب إسناد لا علاقة لها بلبنان أدت إلى تدمير الجنوب واحتلال أراضٍ لم تكن محتلة، وكلفت تقريباً 14 ألف قتيل".

وأضاف: "من حرب إلى حرب، ولبنان رهينة السلاح غير الشرعي الذي جرّ أهله إلى حروب إسناد، حرب بشار الأسد والسنوار وخامنئي، وأدى إلى احتلال لبنان الذي لم يكن محتلاً ودمار الجنوب الذي لم يكن مدمراً".
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