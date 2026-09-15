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لبنان

رستم زار مستشفى الحريري الجامعي: صرح طبي جامع لأبناء الوطن كافة

Lebanon 24
15-09-2026 | 08:19
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رستم زار مستشفى الحريري الجامعي: صرح طبي جامع لأبناء الوطن كافة
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زار النائب أحمد رستم ،المديرالعام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور محمد سليم زعتري، وكان عرض شامل لواقع المستشفيات الحكومية في لبنان وسبل تعزيز دورها في تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
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وأكد رستم أن "دعم المستشفيات الحكومية يمثل منحى أساسيا في صون حق المواطنين بالطبابة"، مشددا على أن "مستشفى رفيق الحريري لا يقتصر دوره على العاصمة بيروت فحسب، بل يشكل صرحا طبيا جامعا لأبناء الوطن كافة من عكار إلى البقاع والجنوب، وملاذا حيويا لمن يعجزون عن تحمّل تكاليف الاستشفاء في القطاع الخاص". 

وأشاد بـ"التطور النوعي والنقلة الإدارية والخدماتية التي يشهدها المستشفى بفضل جهود الدكتور زعتري"، مؤكدا أن "الإدارة الكفؤة والدعم المباشر كفيلان بتقديم نموذج حكومي رائد في القطاع الصحي"، داعيا "الدولة إلى مواصلة تأمين كافة الإمكانات البشرية واللوجستية والمالية للمؤسسات الاستشفائية الرسمية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة اللبنانيين".
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مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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