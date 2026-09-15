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لبنان

شيخ العقل إستقبل وفداً من "حزب الله" وشخصيات

Lebanon 24
15-09-2026 | 08:36
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شيخ العقل إستقبل وفداً من حزب الله وشخصيات
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دارته في شانيه وفداً من "حزب الله" ضمّ النائب علي عمار والحاج بلال داغر، قدّما له دعوة لحضور الذكرى الثانية لاستشهاد السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين . 
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 واستقبل في دار الطائفة - فردان اليوم المدير العام ورئيس تحرير وكالة أنباء تركيا حمزة تكين، قدم له كتابا له بعنوان "على حافة العالم"، عربون تقدير و"محبةٍ صادقة وأخوّةٍ راسخة، وعن رسالة إنسانية أؤمن بها: أن تبقى جسور المحبة بين الشعوب أقوى من كل الظروف".

اضاف: "من تركيا، التي أحمل محبتها، إلى لبنان الذي أحمل له مكانة خاصة في القلب، أضع بين أيديكم هذه الصفحات، آملاً أن تكون شاهدة على أن الإنسان، قبل كل شيء، يجمعنا". 

 كذلك استقبل الفنان سليم عساف من محترف عساف في الورهانية - البصّيل الشوف في زيارة تقدير ومودة وشكر على دعمه المحترف وسائر المراكز الثقافية والتراثية في الجبل.

 مجلس ادارة

من جهة ثانية ترأس رئيس المجلس المذهبي - شيخ العقل اجتماعا لمجلس ادارة المجلس المذهبي لمناقشة قضايا متصلة بعمل المجلس. 

 وفي وقت سابق استقبل الشيخ ابي المنى المؤرخ الدكتور صالح زهر الدين، شاكراً سماحته على التكريم الذي أقامته له اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي في مكتبة بعقلين الوطنية.

واستقبل أيضاً الكاتب والإعلامي بسام ضو، بحضور رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي.

 ومن زوار الشيخ ابي المنى المحامية سارية كنعان من "المركز الثقافي لحقوق الإنسان".



كما استقبل مدير مكتبة بعقلين الوطنية الأستاذ غازي صعب برفقة الشيخ الدكتور مكرم المصري. وقدّم صعب لسماحته كتابه "شذرات من الأعماق"، كما قدّم المصري آخر إصداراته "حروف في التاريخ"، الذي سيصدر مطلع الشهر المقبل. 

زيارة العبادية 

وقام شيخ العقل بزيارة الشيخ أديب بركة وأخواته الفاضلات في بلدة العبادية، بحضور عدد من المشايخ. 

وأجرى الشيخ أبي المنى اتصال تهنئة بالعميد أحمد حمدان بعد توليه قيادة وحدة أمن السفارات والإدارات الرسمية في قوى الأمن الداخلي.

تكليف

ومن جهة ثانية، كلف شيخ العقل عضو المجلس المذهبي الأستاذ رمزي جماز تمثيله في "المؤتمر الدائم - الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني"، برعاية وحضور الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والذي نظمته رابطة قنوبين للرسالة والتراث.
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الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

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