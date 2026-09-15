العلامة الخطيب استقبل المدير العام لوكالة أنباء تركيا: نقدر الدور التركي في هذه الظروف الصعبة

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استقبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية ، بعد ظهر اليوم ،الصحافي حمزة تكين ورئيس تحرير وكالة أنباء .وكانت جولة أفق في اخر التطورات في والمنطقة .واعرب العلامة الخطيب خلال اللقاء عن تقديره للموقف التركي خلال هذه المرحلة، وقال:" ان تركيا تهمنا كدولة اسلامية في هذه الظروف الصعبة وفي ظل المشروع الصهيوني،ولذلك طرحنا ضرورة التعاون بين الدول الاسلامية والعربية الفاعلة في هذه المنطقة ،لتشكيل مظلة حماية للعالم العربي والاسلامي في وجه المشروع التوسعي الصهيوني الذي لم يعد خافيا على أحد".واضاف:" نتعاطى مع الامور من منطلق الامة الواحدة وليس كمشروع مذهبي ،لأن الشيعة لم يطرحوا مشروعا انفصاليا خلال التاريخ .. وما نسعى اليه هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ،ومن هنا نرفض التدخل في شؤون ونريد افضل العلاقات معها بمعزل عن طبيعة النظام الحاكم فيها".شدد تكين،على "ضرورة ابراز حرب الابادة في اعلاميا كما هو حاصل في غزة"، وقال:" ان الموقف التركي متطور جدا وحاد جدا ضد ، وان الرئيس اردوغان نقل تركيا من الدور المتماهي مع اسرائيل سابقا الى تركيا التي تقف حجر عثرة في وجه المشروع الاسرائيلي في الشرق الاوسط،وهي تستعد لمرحلة جديدة في هذا السياق".واكد "ان تركيا منفتحة على لبنان ،وهي من اكثر الدول التي قدمت وتقدم المساعدات له ،وثمة سفن مساعدات جديدة ".وقدم تكين للعلامة الخطيب كتابه الجديد بعنوان "على حافة العالم".