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لبنان

الرابطة المارونية شاركت في وداع الاباتي نعمان في غزير

Lebanon 24
15-09-2026 | 09:14
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الرابطة المارونية شاركت في وداع الاباتي نعمان في غزير
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شارك وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة رئيسها المهندس مارون الحلو في وداع الرئيس العام الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية في غزير. وقدّم التعازي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وللرئيس العام للرهبانية الاباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين. 
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وضم الوفد أمين عام الربطة المحامي بول كنعان، أمينة الصندوق جهينة منيّر هيكل، واعضاء المجلس التنفيذي المحامي رامز ضاهر، المحامي ايلي آصاف والدكتور ايلي مخايل.

وفي تصريح لرئيس الرابطة أكد "أن الرؤية الفكرية والروحية للرهبانية اللبنانية المارونية تلاقت ومازالت مع الدور الوطني للرابطة المارونية، ومن رحم تلك المرحلة الفكرية والسياسية، ولدت في31 كانون الثاني 1976 "جبهة الحرية والانسان" التي تحوّلت لاحقاً إلى "الجبهة اللبنانية" وضمّت قيادات سياسية وفكرية وكنسية بارزة، في مقدمتها كميل شمعون، بيار الجميل، شارل مالك، سعيد عقل، فؤاد الشمالي، الأباتي شربل قسيس ورئيس الرابطة المارونية شاكر أبو سليمان. ثم أصبح الأباتي بولس نعمان لاحقًا أحد أبرز أعضاء الجبهة".

وقال الحلو "لذلك فإن استذكار العلاقة بين الأباتي نعمان والرابطة المارونية والجبهة اللبنانية ليس استحضارًا للماضي من أجل الماضي، بل هو قراءة لمسار رجال آمنوا، في لحظة انهيار الدولة وتفكك المؤسسات، بأن لبنان يستحق أن يُدافَع عنه، وإذ تستعيد الرابطة اليوم سيرة الاباتي نعمان تستعيد جزءًا من ذاكرتها الوطنية، وتؤكد أن الرجال الذين حملوا قضية لبنان في أصعب أيامه لا يموتون في الذاكرة".
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مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

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